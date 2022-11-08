Как погасить агрессию обезумевшего водителя (3 правила)

Сзади наседает агрессивный водитель. Он явно хочет, чтобы его пропустили. Вот как правильно действовать.

Большинству из нас попадались на дороге нетерпеливые водители, которые, догнав, мигают фарами, сигналят и даже кричат в открытую форточку. Если не пропустить, то такой «торопыга» резко уходит вправо, обгоняет и может даже затормозить перед вами в отместку. Встречаются даже провокаторы, которые тормозят не педалью, а стояночным тормозом. При этом не загорается стоп-сигнал.

Сценарии могут быть разными, но все они ведут к одному — аварийной ситуации на дороге, отмечается в исследовании Союза мобильности Германии и института Гослара. Эксперты советуют в подобных ситуациях всегда сохранять спокойствие.

Типичные ошибки водителей

Встретившись с агрессивным вождением, многие реагируют инстинктивно: сначала пугаются, затем увеличивают скорость и в конце концов начинают злиться. Такая реакция негативно сказывается на безопасности вождения.

Существует ошибочное мнение, что если едешь в левом ряду не нарушая ПДД, то не обязан никому уступать. Однако безопаснее будет все же освободить полосу для лихача.

Игнорирование агрессии другого водителя может только усугубить ситуацию и привести либо к ДТП, либо к драке. Часто, и к тому и к другому.

Как избежать дорожного конфликта

Исследователи рекомендуют регулярно следить за дорожной обстановкой через зеркало заднего вида. Таким образом вы сможете вовремя определить, не мешаете ли более быстрым автомобилям.

Также не позволяйте провоцировать себя на нарушение правил. Превышение скорости и резкие маневры могут привести к ДТП.

Как поступить, если сзади сигналит агрессивный водитель

Чтобы не спровоцировать в такой ситуации аварию, эксперты рекомендуют помнить о трех правилах:

Сохранять спокойствие в любой ситуации, даже если мигающий фарами автомобиль приблизился к вам слишком близко. Соблюдать предельную осторожность. От испуга можно резко нажать на газ и ударить впереди идущий автомобиль или совершить резкий маневр и также оказаться виновником ДТП. Ни в коем случае не поддавайтесь на провокации резким торможением или неприличными жестами в ваш адрес.

Не пытайтесь «вразумить» этого автогонщика многократным нажатием на педаль тормоза. Самое безопасное — плавно перестроиться правее и жестом руки или аварийкой извиниться.

Какой штраф полагается за агрессивное вождение?

Нетерпеливых водителей хватает в любой стране. К примеру в Германии, если будет доказан факт агрессивного вождения, виновнику грозит огромный штраф или тюремный срок до трех лет. Если была просто нарушена дистанция движения, то, в зависимости от скорости, нарушителю грозит штраф до 400 евро. В случае получения двух штрафных баллов запретят вождение на три месяца.

В нашей стране наказание за агрессивное или опасное вождение находится в стадии обсуждения.