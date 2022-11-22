Любая автоматическая коробка не прослужит долго, если нагружать ее в непрогретом состоянии, а также не менять масло и фильтр.
Но есть агрегат, который и эти советы не спасут — его врожденные слабости заставили раскошелиться не одну тысячу автомобилистов, говорит эксперт «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Сергей Зиновьев.
Речь идет об автоматической коробке AL4(DP0), которая устанавливалась в модернизированном виде на Дастеры, Логаны, Сандеро, Флюенсы, Меганы, Кангу и многие модели Peugeot и Citroen. На вторичном рынке покупать эти машины с автоматами стоит только при пробеге не более 100 тысяч км.
Разрабатывали эту АКП упомянутые французские автопроизводители, но, несмотря на разные прошивки, болезни у всех версий коробки одинаковые:
- при перегревах очень быстро разрушается главный соленоид
- быстро выходят из строя втулки валов
- сбоит электроника.
Все технические подробности и особенности эксплуатации AL4 (DP0) здесь.
В 2009 году коробку модернизировали и получился четырехступенчатый AT8 (DP2 у компании Renault). Этот агрегат переходит при перегревах в аварийный режим, что бережет его узлы. Также появились более совершенная система охлаждения и гидротрансформатор от фирмы ZF…
Но автомат все равно остался довольно капризным, со «старыми дырами»: слабыми соленоидами и втулками. Ресурс коробки АТ8/DP2 составляет примерно 220–250 тысяч км. Это важно учесть, выбирая французский автомобиль с пробегом.
О других проблемных автоматах читайте в оригинальной статье Сергея Зиновьева «5 самых проблемных автоматов (и длинный список автомобилей с ними)».
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Фото: Renault