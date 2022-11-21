Вот на чем лучше всего ездить по городу

Ответ на этот вопрос ждет вас на Международной выставке автобусной техники BW Expo.

Международная выставка автобусной техники BW Expo, которая до этого проводилась под названием Busworld Russia, откроется 29 ноября и будет работать до 1 декабря 2022 года включительно. Место проведения — Москва, МВЦ «Крокус Экспо».

В павильонах выставки будут представлены не только городские автобусы, но и самые современные туристические микроавтобусы, оборудование для обслуживания и ремонта, а также запчасти и комплектующие. Все это привезут компании из России, Белоруссии, Китая и Турции.

Город новинок

Интересные новинки приготовили «Группа ГАЗ» и КАМАЗ, Минский автомобильный завод, ПК «Транспортные Системы», «Синара Групп», HIGER, Yutong — Транспортный центр, Golden Dragon, King Long, Zhong Tong, China-Motor, Weichai и ряд других производителей.

Как и всегда, на новые автобусы можно будет не только посмотреть, но и оценить их салоны, а также оснащение. О возможностях автобусов расскажет персонал на стендах, а также информация доступна в бесплатных брошюрах и по QR—кодам.

Как уже говорилось, будут выставляться и компоненты, а также агрегаты. Среди экспонентов — Glaceco, «Адор — Перспектива», «Ламсистембрест», «НИТавто», РД Групп, Завод кондиционеров «Август», «Астрофизика-АМС», «Камоцци Пневматика», «Профит», «Белробот», Hubner и другие.

Чтобы это все увидеть, необязательно платить деньги. Можно получить бесплатный билет, использовав промокод BUS20300 при регистрации на сайте bwexpo.ru.

Будущее пассажирских перевозок

Материалы по теме Новый транспорт для регионов

Международная выставка автобусной техники BW Expo — идеальное место для обсуждения актуальных для рынка автобусной техники и организации пассажирских перевозок вопросов. Это будет очень интересно профессионалам, для которых проводится UrbanTrans Mobility Forum.

На него съедутся региональные руководители муниципального общественного транспорта из крупнейших регионов страны, а также руководители компаний-производителей, представители федеральных министерств и эксперты отрасли автобусных пассажирских перевозок.

Приятный бонус

На выставке состоится церемония награждения Гран-при «За рулем» в области коммерческих автомобилей.

Материалы по теме Хотите на выставку BW Expo? Бесплатный промокод от «За рулем» Чтобы посетить церемонию награждения Гран-при «За рулем» на выставке автобусной техники BW Expo, нужно зарегистрироваться на сайте выставки. Регистрация платная, но с промокодом BUS20300 вы получите билет совершенно бесплатно.

Список номинантов Гран-при «За рулем» Коммерческие автомобили 2022 — по этой ссылке.