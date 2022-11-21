Вот на чем лучше всего ездить по городу

Международная выставка автобусной техники BW Expo, которая до этого проводилась под названием Busworld Russia, откроется 29 ноября и будет работать до 1 декабря 2022 года включительно. Место проведения — Москва, МВЦ «Крокус Экспо».
В павильонах выставки будут представлены не только городские автобусы, но и самые современные туристические микроавтобусы, оборудование для обслуживания и ремонта, а также запчасти и комплектующие. Все это привезут компании из России, Белоруссии, Китая и Турции.
Город новинок
Интересные новинки приготовили «Группа ГАЗ» и КАМАЗ, Минский автомобильный завод, ПК «Транспортные Системы», «Синара Групп», HIGER, Yutong — Транспортный центр, Golden Dragon, King Long, Zhong Tong, China-Motor, Weichai и ряд других производителей.
Как и всегда, на новые автобусы можно будет не только посмотреть, но и оценить их салоны, а также оснащение. О возможностях автобусов расскажет персонал на стендах, а также информация доступна в бесплатных брошюрах и по QR—кодам.
Как уже говорилось, будут выставляться и компоненты, а также агрегаты. Среди экспонентов — Glaceco, «Адор — Перспектива», «Ламсистембрест», «НИТавто», РД Групп, Завод кондиционеров «Август», «Астрофизика-АМС», «Камоцци Пневматика», «Профит», «Белробот», Hubner и другие.
Чтобы это все увидеть, необязательно платить деньги. Можно получить бесплатный билет, использовав промокод BUS20300 при регистрации на сайте bwexpo.ru.
Будущее пассажирских перевозок
Международная выставка автобусной техники BW Expo — идеальное место для обсуждения актуальных для рынка автобусной техники и организации пассажирских перевозок вопросов. Это будет очень интересно профессионалам, для которых проводится UrbanTrans Mobility Forum.
На него съедутся региональные руководители муниципального общественного транспорта из крупнейших регионов страны, а также руководители компаний-производителей, представители федеральных министерств и эксперты отрасли автобусных пассажирских перевозок.
Приятный бонус
На выставке состоится церемония награждения Гран-при «За рулем» в области коммерческих автомобилей.
Бесплатный промокод от «За рулем»
Чтобы посетить церемонию награждения Гран-при «За рулем» на выставке автобусной техники BW Expo, нужно зарегистрироваться на сайте выставки. Регистрация платная, но с промокодом BUS20300 вы получите билет совершенно бесплатно.
Список номинантов Гран-при «За рулем» Коммерческие автомобили 2022 — по этой ссылке.
- Гран-при «За рулем» Коммерческие автомобили — это лишь часть большой интересной истории самой престижной автомобильной премии в России.