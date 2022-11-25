В Москве представят несколько новых китайских машин

Премьера пройдет в рамках крупнейшей в России и Восточной Европе выставки автобусной техники — BW Expo.

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На BW Expo, которая пройдет с 29 ноября по 1 декабря 2022 года в Москве (МВЦ «Крокус Экспо»), будут показаны новые автобусы Higer и Foton.

Компания Higer, которая является ведущим производителем городских и туристических автобусов в Китае, представит сразу две интересные новинки, которые появятся на наших дорогах.

Это Higer KLQ 6128 LQ — туристический автобус, отличающийся большим багажным отсеком. На выставке будет версия с автоматической коробкой. В его салоне установлены обновленные комфортные кресла с подголовниками, в которых посетители выставки смогут даже посидеть.

Туристический Higer KLQ 6128 LQ

Другая новинка Higer — обновленный автобус KLQ 6119 TQ, который получил не только внешние изменения, но и новый газовый двигатель.

Компания China-Motor, представляющая в России туристические автобусы бренда Foton, тоже представит две модели.

Городской газовый автобус Foton BJ 6180 весит 28 тонн и может вмещать до 136 пассажиров.

Газовый Foton BJ 6180

Туристический же автобус Foton BJ 6122 оснащен самым инновационным на сегодняшний день дизельным двигателем Foton-Cummins ISGe — 340. Расход топлива автобуса с этим мотором составляет всего 22 л на 100 км в смешанном режиме, а на трассе опускается до 15 л на 100 км.

Туристический Foton BJ 6122

Бесплатный вход на BW Expo

Узнать больше об этих и других интересных автобусах и пообщаться с инженерами производств вы сможете непосредственно на выставке BW Expo. Напомним, что посетить ее можно бесплатно, использовав промокод BUS20237 при регистрации на сайте мероприятия.

Приятный бонус

На выставке состоится церемония награждения Гран-при «За рулем» в области коммерческих автомобилей.

Материалы по теме Хотите на выставку BW Expo? Бесплатный промокод от «За рулем» Чтобы посетить церемонию награждения Гран-при «За рулем» на выставке автобусной техники BW Expo, нужно зарегистрироваться на сайте выставки. Регистрация платная, но с промокодом BUS20300 вы получите билет совершенно бесплатно.

Список номинантов Гран-при «За рулем» Коммерческие автомобили 2022 — по этой ссылке.

Гран-при «За рулем» Коммерческие автомобили — это лишь часть большой интересной истории самой престижной автомобильной премии в России.