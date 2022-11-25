В Москве представят несколько новых китайских машин — журнал За рулем
ГрузовикиФургоныСпецтехникаСедельные тягачиСамосвалыАвтобусыГрузоперевозки

В Москве представят несколько новых китайских машин

Премьера пройдет в рамках крупнейшей в России и Восточной Европе выставки автобусной техники — BW Expo.

Материалы по теме
Автобус-вездеход и другие новинки КАМАЗа покажут в Москве

На BW Expo, которая пройдет с 29 ноября по 1 декабря 2022 года в Москве (МВЦ «Крокус Экспо»), будут показаны новые автобусы Higer и Foton.

Компания Higer, которая является ведущим производителем городских и туристических автобусов в Китае, представит сразу две интересные новинки, которые появятся на наших дорогах.

Это Higer KLQ 6128 LQ — туристический автобус, отличающийся большим багажным отсеком. На выставке будет версия с автоматической коробкой. В его салоне установлены обновленные комфортные кресла с подголовниками, в которых посетители выставки смогут даже посидеть.

Материалы по теме
10 способов пополнить бюджет РФ на 2 трлн рублейСправедливое наказание: штрафы привяжут к мощности автоНазваны регионы РФ, которые получат новый общественный транспорт

В Москве представят несколько новых китайских машинТуристический Higer KLQ 6128 LQ
Туристический Higer KLQ 6128 LQ

Другая новинка Higer — обновленный автобус KLQ 6119 TQ, который получил не только внешние изменения, но и новый газовый двигатель.

Компания China-Motor, представляющая в России туристические автобусы бренда Foton, тоже представит две модели.

Городской газовый автобус Foton BJ 6180 весит 28 тонн и может вмещать до 136 пассажиров.

В Москве представят несколько новых китайских машинГазовый Foton BJ 6180
Газовый Foton BJ 6180

Туристический же автобус Foton BJ 6122 оснащен самым инновационным на сегодняшний день дизельным двигателем Foton-Cummins ISGe — 340. Расход топлива автобуса с этим мотором составляет всего 22 л на 100 км в смешанном режиме, а на трассе опускается до 15 л на 100 км.

В Москве представят несколько новых китайских машинТуристический Foton BJ 6122
Туристический Foton BJ 6122

Бесплатный вход на BW Expo

Узнать больше об этих и других интересных автобусах и пообщаться с инженерами производств вы сможете непосредственно на выставке BW Expo. Напомним, что посетить ее можно бесплатно, использовав промокод BUS20237 при регистрации на сайте мероприятия.

Приятный бонус

На выставке состоится церемония награждения Гран-при «За рулем» в области коммерческих автомобилей.

Материалы по теме
Хотите на выставку BW Expo?

Бесплатный промокод от «За рулем»

Чтобы посетить церемонию награждения Гран-при «За рулем» на выставке автобусной техники BW Expo, нужно зарегистрироваться на сайте выставки. Регистрация платная, но с промокодом BUS20300 вы получите билет совершенно бесплатно.

Список номинантов Гран-при «За рулем» Коммерческие автомобили 2022 — по этой ссылке.

В Москве представят несколько новых китайских машин

Премьера пройдет в рамках крупнейшей в России и Восточной Европе выставки автобусной техники — BW Expo.

В Москве представят несколько новых китайских машин — фото 1373700В Москве представят несколько новых китайских машин — фото 1373698В Москве представят несколько новых китайских машин — фото 1373699В Москве представят несколько новых китайских машин
В Москве представят несколько новых китайских машин

Премьера пройдет в рамках крупнейшей в России и Восточной Европе выставки автобусной техники — BW Expo.

В Москве представят несколько новых китайских машин — фото 1373700В Москве представят несколько новых китайских машин — фото 1373699В Москве представят несколько новых китайских машин — фото 1373698В Москве представят несколько новых китайских машин
Наше новое видео
Что такое новый Москвич и стоит ли он своих денег (видео)
Как на самом деле собирают Москвичи (видео)
Неубиваемый W123: лучшее авто всех времен и народов на тестах «За рулем»

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Дзен
Количество просмотров28
Оцените материал
1:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: