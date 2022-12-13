Оштрафовали на 3000 рублей за проезд через двор — это законно? Ответ главы ГИБДД — журнал За рулем

Оштрафовали на 3000 рублей за проезд через двор — это законно? Ответ главы ГИБДД

Не все знают, что в 2017 году вступили в силу изменения в законодательство, касающиеся дворовых территорий.

Оштрафовали на 3000 рублей за сквозной проезд через жилую зону. Аргумент о том, что знак «Жилая зона» был скрыт листвой (инспектор с этим согласился), действия не возымел. Он сказал, что даже если бы знака не было, я обязан соблюдать правила во дворах. Но ведь в КоАП говорится только про жилую зону. Прав ли ваш подчиненный?

Артем Афанасьев, г. Москва

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

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Исходя из объема предоставленной вами информации, полагаю, что прав.

Статья 12.18 КоАП РФ регламентирует ответственность за нарушение правил, установленных для движения транспортных средств в жилых зонах. Такие правила содержатся в разделе 17 ПДД и среди прочего включают запрет на сквозное движение через указанную зону (пункт 17.2).

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При этом пункт 17.4 распространяет требования данного раздела Правил и на дворовые территории, к которым в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2017 года № 1710 «Об утверждении государственной программы РФ „Обеспечение доступным и комфортабельным жильем и коммунальными услугами граждан РФ“ относится совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Если территория, через которую был осуществлен сквозной проезд, обладает перечисленными признаками, действия водителя образуют состав правонарушения, предусмотренного статьей 12.18 КоАП РФ.

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«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Фото: depositphotos.com и «За рулем»

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