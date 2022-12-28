Штраф за шины не по сезону: он есть или его нет? Ответ ГИБДД — журнал За рулем

Штраф за шины не по сезону: он есть или его нет? Ответ ГИБДД

Требование ездить зимой на зимних шинах прописано в Техрегламенте. А скоро вступит в силу новая редакция Перечня неисправностей.

Штрафуют ли за отсутствие зимних шин? Информация об этом ходит противоречивая.

Иван, г. Подольск

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

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Технический регламент Таможенного союза 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» запрещает в зимний период (декабрь, январь, февраль) эксплуатацию легковых автомобилей и транспортных средств, предназначенных для перевозки грузов, имеющих технически допустимую максимальную массу не более 3,5 т, не укомплектованных промаркированными соответствующим образом зимними шинами с остаточной высотой протектора более 4 мм.

При этом регламент требует, чтобы зимние шины устанавливались на всех колесах транспортного средства.

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В то же время законодательством Российской Федерации ответственности за невыполнение этого требования не установлено.

Прим. ред.: с 1 марта 2023 года, когда вступит в силу новая редакция Перечня неисправностей и условий, при которых запрещена эксплуатация автомобиля, зимой (конкретный период будут устанавливать регионы) водителей легковых автомобилей (категория М1) и легких грузовиков (N1) будут наказывать за езду на летних шинах, а с июня по август — за езду на шипованных шинах, причем независимо от категории транспортного средства.

  • В каких случаях номер признается нечитаемым (и как инспектор ДПС должен доказать факт такого нарушения), разъяснено тут.
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