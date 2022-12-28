Штраф за шины не по сезону: он есть или его нет? Ответ ГИБДД

Штрафуют ли за отсутствие зимних шин? Информация об этом ходит противоречивая.
Иван, г. Подольск
|
На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
Технический регламент Таможенного союза 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» запрещает в зимний период (декабрь, январь, февраль) эксплуатацию легковых автомобилей и транспортных средств, предназначенных для перевозки грузов, имеющих технически допустимую максимальную массу не более 3,5 т, не укомплектованных промаркированными соответствующим образом зимними шинами с остаточной высотой протектора более 4 мм.
При этом регламент требует, чтобы зимние шины устанавливались на всех колесах транспортного средства.
В то же время законодательством Российской Федерации ответственности за невыполнение этого требования не установлено.
Прим. ред.: с 1 марта 2023 года, когда вступит в силу новая редакция Перечня неисправностей и условий, при которых запрещена эксплуатация автомобиля, зимой (конкретный период будут устанавливать регионы) водителей легковых автомобилей (категория М1) и легких грузовиков (N1) будут наказывать за езду на летних шинах, а с июня по август — за езду на шипованных шинах, причем независимо от категории транспортного средства.
- В каких случаях номер признается нечитаемым (и как инспектор ДПС должен доказать факт такого нарушения), разъяснено тут.
- «За рулем» можно читать в Телеграм.
Проголосуй — выиграй Ладу!
Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.
В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.
ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023
Фото: Егор Алеев/ТАСС и «За рулем»