Партнеры Гран-при «За рулем» 2023 — журнал За рулем

Партнеры Гран-при «За рулем» 2023

Генеральный партнер Гран-при «За рулем» — компания Cordiant.

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Номинанты Гран-при «За рулем» 2023

АО «Кордиант»

Холдинг «Кордиант» — ведущий российский производитель шин. В холдинг входят 3 шинных завода и 3 филиала.

АО «Кордиант» производит и поставляет более 200 вариаций типоразмеров и моделей легковых и легкогрузовых шин, и около 90 грузовых комбинированных и ЦМК шин.

Партнеры Гран-при «За рулем» 2023

Основные бренды:

Cordiant (легковые и легкогрузовые шины), Cordiant Professional и TyRex All Steel (грузовые ЦМК шины). Доля данных брендов в продуктовом портфеле холдинга продолжает увеличиваться и уже достигла 75%.

Продукция «Кордиант» продается через дистрибьюторскую сеть, насчитывающую свыше 300 партнеров во всех регионах России. Продукция холдинга экспортируется в более чем 50 стран мира: в Европу, Латинскую Америку, страны СНГ и Балтии.

Стратегические направления развития холдинга на сегодняшний день — поэтапная модернизация действующих мощностей по производству легковых шин, расширение продуктового портфеля, инвестиции в дополнительные мощности по производству ЦМК шин и в R&D проекты.

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3 Лады для читателей «За рулем»

Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года. В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.


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  • Номинанты Гран-при «За рулем» 2023 — здесь.
  • О том, кому достались разыгранные в прошлый раз автомобили, читайте здесь.

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