Такой совет пригодится всем владельцам недорогих автомобилей.

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Разместить что-то из вещей или инструмента в бюджетном автомобиле, лишенном из экономии нужных отсеков и «бардачков», не занимая площадь багажника — большая проблема.

Перепробовав несколько вариантов, остановился на следующем: взял отрезок дюралевой трубы Ø100 мм и длиной 320 мм, приделал к получившемуся цилиндру дно, крышку и ручку. Снаружи обклеил карпетом, а поверх него закрепил две светоотражающие ленты для использования в качестве дополнительного элемента безопасности в темное время на дороге.

Фиксируется в багажнике Renault Sandero справа — резиновой лентой.

С. Гонин, Кировская область

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