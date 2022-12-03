Как закрепить груз в багажнике — простой лайфхак — журнал За рулем

Как закрепить груз в багажнике — простой лайфхак

Такой совет пригодится всем владельцам недорогих автомобилей.

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Как закрепить груз в багажнике — простой лайфхак

Разместить что-то из вещей или инструмента в бюджетном автомобиле, лишенном из экономии нужных отсеков и «бардачков», не занимая площадь багажника — большая проблема.

Перепробовав несколько вариантов, остановился на следующем: взял отрезок дюралевой трубы Ø100 мм и длиной 320 мм, приделал к получившемуся цилиндру дно, крышку и ручку. Снаружи обклеил карпетом, а поверх него закрепил две светоотражающие ленты для использования в качестве дополнительного элемента безопасности в темное время на дороге.

Фиксируется в багажнике Renault Sandero справа — резиновой лентой.

С. Гонин, Кировская область

Приз автору совета — набор автокосметики ASTROhim

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Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

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«За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР

Требуется 7 тыс. шин популярных размеров

Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.


«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

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