Не работает привод наружного зеркала? На дорогую запчасть можно не тратиться

Читателю «За рулем» для полноценного ремонта хватило обычного самореза.

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На кроссовере Mazda CX‑5 2015 года выпуска снимал зеркальный элемент наружного зеркала заднего вида для замены шестерни (болезнь этих машин).

При снятии был отломан пластиковый шарик привода зеркального элемента по вертикали. Учитывая сегодняшнюю стоимость и дефицит запчастей, решил отремонтировать сам.

В шарике и его бывшем основании просверлил отверстие диаметром 2 мм. Подобрал чуть больший по диаметру саморез и обрезал его по длине до 7–8 мм. Закрутил один конец в шарик, а затем оставшуюся часть в основание.

Регулировка зеркала восстановлена полностью.

И. Комаров, г. Саранск

Приз автору совета — набор автокосметики SYNTHETIUM.

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Материалы по теме «За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР Требуется 7 тыс. шин популярных размеров Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.

«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Фото: И. Комаров