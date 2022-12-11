Не работает привод наружного зеркала? На дорогую запчасть можно не тратиться — журнал За рулем

Не работает привод наружного зеркала? На дорогую запчасть можно не тратиться

Читателю «За рулем» для полноценного ремонта хватило обычного самореза.

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На кроссовере Mazda CX‑5 2015 года выпуска снимал зеркальный элемент наружного зеркала заднего вида для замены шестерни (болезнь этих машин).

При снятии был отломан пластиковый шарик привода зеркального элемента по вертикали. Учитывая сегодняшнюю стоимость и дефицит запчастей, решил отремонтировать сам.

В шарике и его бывшем основании просверлил отверстие диаметром 2 мм. Подобрал чуть больший по диаметру саморез и обрезал его по длине до 7–8 мм. Закрутил один конец в шарик, а затем оставшуюся часть в основание.

Регулировка зеркала восстановлена полностью.

Не работает привод наружного зеркала? На дорогую запчасть можно не тратиться

И. Комаров, г. Саранск

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Фото: И. Комаров

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