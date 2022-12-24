Видеорегистратор стал барахлить? Вот что должно помочь — журнал За рулем

Видеорегистратор стал барахлить? Вот что должно помочь

Читатель «За рулем» предложил очень простое решение проблемы контакта.

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При систематическом отсоединении и прикреплении видеорегистратора к основанию на контактах скапливается пыль, которая мешает плотному соединению. Владельцы при этом наблюдают нестабильную работу и периодические отключения видеорегистратора.

Контакты можно протереть влажной тряпочкой, но этого хватает ненадолго.

Для обеспечения надежного соединения использую универсальную или силиконовую смазку — наношу небольшое количество непосредственно на контакты.

После этого видеорегистратор всегда получает электропитание и надежно работает.

Видеорегистратор стал барахлить? Вот что должно помочь

А. Молодцев, г. Челябинск

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Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

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Фото: А. Молодцев

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