Видеорегистратор стал барахлить? Вот что должно помочь

Читатель «За рулем» предложил очень простое решение проблемы контакта.

Материалы по теме Надежное крепление для видеорегистратора — водительская хитрость

При систематическом отсоединении и прикреплении видеорегистратора к основанию на контактах скапливается пыль, которая мешает плотному соединению. Владельцы при этом наблюдают нестабильную работу и периодические отключения видеорегистратора.

Контакты можно протереть влажной тряпочкой, но этого хватает ненадолго.

Для обеспечения надежного соединения использую универсальную или силиконовую смазку — наношу небольшое количество непосредственно на контакты.

После этого видеорегистратор всегда получает электропитание и надежно работает.

А. Молодцев, г. Челябинск

Приз автору совета — пылесос для автомобиля HEYNER® Turbo Power PRO 12 В.

Материалы по теме Как сэкономить на обслуживании и ремонте автомобиля

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

Обзор держателей для гаджетов тут.

«За рулем» теперь можно читать в Телеграм.

Фото: А. Молодцев