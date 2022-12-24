Видеорегистратор стал барахлить? Вот что должно помочь

При систематическом отсоединении и прикреплении видеорегистратора к основанию на контактах скапливается пыль, которая мешает плотному соединению. Владельцы при этом наблюдают нестабильную работу и периодические отключения видеорегистратора.
Контакты можно протереть влажной тряпочкой, но этого хватает ненадолго.
Для обеспечения надежного соединения использую универсальную или силиконовую смазку — наношу небольшое количество непосредственно на контакты.
После этого видеорегистратор всегда получает электропитание и надежно работает.
А. Молодцев, г. Челябинск
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Фото: А. Молодцев