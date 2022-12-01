Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили 2022: вручаем награды — журнал За рулем
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Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили 2022: вручаем награды

Состоялась торжественная церемония вручения главных призов. Профессиональное жюри определило лучшие коммерческие модели в пяти номинациях.

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Номинанты Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили

Финальная церемония Гран-при «За рулем» в сегменте коммерческих автомобилей прошла на профильной выставке BW Expo 2022 в столичном «Крокус-Сити». Награды победителям вручил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

От «легкового» коммерческий Гран-при отличается, прежде всего, составом жюри. В него в этом году вошли 78 транспортных и эксплуатационных предприятий — от Мосгортранса до Ямалдорстроя. Именно сами перевозчики выбирали лучшие, по их мнению, новинки коммерческой техники, вышедшие на российский рынок в 2022 году. Несмотря на сложную ситуацию, набралось 36 новых моделей.

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Всех претендентов мы разделили на пять номинаций.

1. Автобусы малого и среднего классов

В этом зачете лидером стал МАЗ-206045 — он собрал 37,5% голосов.

Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили 2022: вручаем награды

Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили 2022: вручаем награды

Награду за победу в сегменте автобусов малого и среднего классов получил Андрей Ткаченко — заместитель генерального директора «МАЗ-Рус».

2. Автобусы большого класса

Редкая ситуация: четыре номинанта набрали одинаковое количество голосов — МАЗ-203047 и три модели НефАЗ. Так что впервые в истории наших Гран-при мы вручили две награды в одной номинации.

Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили 2022: вручаем наградыНа сцену за наградами в номинации «Автобусы большого класса» поднялись заместитель генерального директора «МАЗ-Рус» Андрей Ткаченко и директор ПАО «КАМАЗ» по пассажирскому транспорту Самат Саттаров.
На сцену за наградами в номинации «Автобусы большого класса» поднялись заместитель генерального директора «МАЗ-Рус» Андрей Ткаченко и директор ПАО «КАМАЗ» по пассажирскому транспорту Самат Саттаров.

Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили 2022: вручаем награды

Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили 2022: вручаем награды

3. Среднетоннажные грузовики

В этой группе вне конкуренции оказался КАМАЗ-43089 Компас-12 — 41,7% голосов.

Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили 2022: вручаем награды

Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили 2022: вручаем награды

Награду за лучший среднетоннажный грузовик вручили директору ПАО «КАМАЗ» по пассажирскому транспорту Самату Саттарову.

4. Тяжелые грузовики

Лучшим признан Foton Auman EST А 1846 AMT китайской компании Beiqi Foton Motor.

Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили 2022: вручаем награды

Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили 2022: вручаем награды

Приз за лучший тяжелый грузовик получает Роман Рыжиков, заместитель генерального директора компании «Фотон Мотор».

5. Полуприцепы

Звание «Полуприцеп года» по решению жюри присуждено Тонару 97855 — 29,2% голосов.

Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили 2022: вручаем награды

Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили 2022: вручаем награды

Награды вручены представителю машиностроительного завода «Тонар» Дмитрию Степину.

Специальные призы

Помимо главных лауреатов специальными призами редакции ЗР отмечены два важных для России события.

Первое: появление первого российского легкого коммерческого электромобиля — это ГАЗель e-NN.

Второе: рождение в соавторстве с концерном Liebherr нового перспективного дизеля КАМАЗ-910.10-550.

Наши поздравления всем участникам Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили 2022!

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Мы разыграем автомобили онлайн 15-го марта 2023 года!

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В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.


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Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили 2022: вручаем награды

Состоялась торжественная церемония вручения главных призов. Профессиональное жюри определило лучшие коммерческие модели в пяти номинациях.

Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили 2022: вручаем награды — фото 1374838Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили 2022: вручаем награды — фото 1374839Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили 2022: вручаем награды — фото 1374844Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили 2022: вручаем награды — фото 1374845Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили 2022: вручаем награды — фото 1374941Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили 2022: вручаем награды — фото 1374942Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили 2022: вручаем награды — фото 1374926Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили 2022: вручаем награды — фото 1374846Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили 2022: вручаем награды — фото 1374943Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили 2022: вручаем награды — фото 1374841Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили 2022: вручаем награды — фото 1374843Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили 2022: вручаем награды
Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили 2022: вручаем награды

Состоялась торжественная церемония вручения главных призов. Профессиональное жюри определило лучшие коммерческие модели в пяти номинациях.

Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили 2022: вручаем награды — фото 1374942Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили 2022: вручаем награды — фото 1374838Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили 2022: вручаем награды — фото 1374926Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили 2022: вручаем награды — фото 1374839Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили 2022: вручаем награды — фото 1374841Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили 2022: вручаем награды — фото 1374943Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили 2022: вручаем награды — фото 1374843Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили 2022: вручаем награды — фото 1374844Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили 2022: вручаем награды — фото 1374845Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили 2022: вручаем награды — фото 1374941Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили 2022: вручаем награды — фото 1374846Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили 2022: вручаем награды
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