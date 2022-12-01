Состоялась торжественная церемония вручения главных призов. Профессиональное жюри определило лучшие коммерческие модели в пяти номинациях.

Финальная церемония Гран-при «За рулем» в сегменте коммерческих автомобилей прошла на профильной выставке BW Expo 2022 в столичном «Крокус-Сити». Награды победителям вручил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

От «легкового» коммерческий Гран-при отличается, прежде всего, составом жюри. В него в этом году вошли 78 транспортных и эксплуатационных предприятий — от Мосгортранса до Ямалдорстроя. Именно сами перевозчики выбирали лучшие, по их мнению, новинки коммерческой техники, вышедшие на российский рынок в 2022 году. Несмотря на сложную ситуацию, набралось 36 новых моделей.

Всех претендентов мы разделили на пять номинаций.

1. Автобусы малого и среднего классов

В этом зачете лидером стал МАЗ-206045 — он собрал 37,5% голосов.

Награду за победу в сегменте автобусов малого и среднего классов получил Андрей Ткаченко — заместитель генерального директора «МАЗ-Рус».

2. Автобусы большого класса

Редкая ситуация: четыре номинанта набрали одинаковое количество голосов — МАЗ-203047 и три модели НефАЗ. Так что впервые в истории наших Гран-при мы вручили две награды в одной номинации.

На сцену за наградами в номинации «Автобусы большого класса» поднялись заместитель генерального директора «МАЗ-Рус» Андрей Ткаченко и директор ПАО «КАМАЗ» по пассажирскому транспорту Самат Саттаров.

3. Среднетоннажные грузовики

В этой группе вне конкуренции оказался КАМАЗ-43089 Компас-12 — 41,7% голосов.

Награду за лучший среднетоннажный грузовик вручили директору ПАО «КАМАЗ» по пассажирскому транспорту Самату Саттарову.

4. Тяжелые грузовики

Лучшим признан Foton Auman EST А 1846 AMT китайской компании Beiqi Foton Motor.

Приз за лучший тяжелый грузовик получает Роман Рыжиков, заместитель генерального директора компании «Фотон Мотор».

5. Полуприцепы

Звание «Полуприцеп года» по решению жюри присуждено Тонару 97855 — 29,2% голосов.

Награды вручены представителю машиностроительного завода «Тонар» Дмитрию Степину.

Специальные призы

Помимо главных лауреатов специальными призами редакции ЗР отмечены два важных для России события.

Первое: появление первого российского легкого коммерческого электромобиля — это ГАЗель e-NN.

Второе: рождение в соавторстве с концерном Liebherr нового перспективного дизеля КАМАЗ-910.10-550.

Наши поздравления всем участникам Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили 2022!