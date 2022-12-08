Какой аккумулятор не будет разряжаться в мороз? Вы удивитесь! — журнал За рулем

Какой аккумулятор не будет разряжаться в мороз? Вы удивитесь!

Эксперты «За рулем» провели серию экспериментов и рассказывают, что произойдет, если установить на автомобиль аккумуляторную батарею, емкость которой больше или меньше штатной.

К зиме у аккумуляторной батареи заканчиваются беззаботные «летние каникулы» с малыми пусковыми токами и небольшим количеством энергопотребителей.

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ОТ ЧЕГО БАТАРЕЯ БЫСТРО РАЗРЯЖАЕТСЯ?

  • Короткие зимние пробеги с частыми пусками мотора.
  • Парковка с включенными энергопотребителями.
  • Неисправность электрооборудования: пониженное или отсутствующее напряжение зарядки.
  • Длительное бездействие автомобиля.

В мороз растет вязкость холодного моторного масла, а с ней и ток, потребляемый стартером. Зимой почти постоянно задействованы световые приборы, стеклоочистители, обогреватели стекол и сидений, вентиляторы — и это не считая всяческих гаджетов.

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При этом батарея на морозе практически не принимает заряд, пока не нагреется. При частых коротких поездках АКБ постепенно разряжается до полного отказа крутить стартер. И у многих создается впечатление, что батарее просто не хватает емкости — вот если бы ампер-часов было побольше, то не было бы и проблем.

Какой аккумулятор не будет разряжаться в мороз? Вы удивитесь!Внутреннее сопротивление аккумуляторной батареи зависит как от степени ее разряженности, так и от температуры электролита. При отрицательных температурах резко возрастает вязкость электролита, ухудшается его циркуляция в порах пластин. При —30 °C вязкость повышается примерно в семь раз, а при —50 °C — почти в 30 раз по сравнению с положительной температурой. В результате повышается электросопротивление электролита.
Внутреннее сопротивление аккумуляторной батареи зависит как от степени ее разряженности, так и от температуры электролита. При отрицательных температурах резко возрастает вязкость электролита, ухудшается его циркуляция в порах пластин. При —30 °C вязкость повышается примерно в семь раз, а при —50 °C — почти в 30 раз по сравнению с положительной температурой. В результате повышается электросопротивление электролита.

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Сульфат свинца на пластинах, который должен превратиться в активную массу при заряде, очень плохо растворяется при отрицательных температурах. Этим вызывается дополнительная поляризация пластин, ограничивающая способность аккумулятора использовать зарядный ток. Это относится к любым аккумуляторам и батареям, работающим на свинцово‑кислотном принципе.

Согласно стандартам, нашим и европейским, прием заряда на батареях проверяется при 0 °C. А при температурах ниже —30 °C свинцово‑кислотные АКБ не заряжаются.

Почему АКБ отказываются крутить стартеры именно зимой?

Основная причина в том, что холодная батарея очень плохо принимает заряд от генератора: на холоде химические реакции замедляются. Поэтому после каждого пуска мотора она долгое время физически не может восстановиться до прежнего уровня.

В первую очередь это касается батарей, расположенных на улице (например, на грузовичках типа Hyundai Porter). Под капотом они худо-бедно согреваются, обретая через какое-то время возможность вновь накапливать заряд.

Какой аккумулятор не будет разряжаться в мороз? Вы удивитесь!На некоторых автомобилях АКБ укутаны в термозащитный чехол-коробку. Если батарея расположена под капотом, а машина больше стоит, чем ездит, то зимой чехлы лучше удалять — так АКБ быстрее прогреется от тепла двигателя. А летом чехол частично защищает батарею от перегрева в жару, отгораживая ее от раскаленных деталей.
На некоторых автомобилях АКБ укутаны в термозащитный чехол-коробку. Если батарея расположена под капотом, а машина больше стоит, чем ездит, то зимой чехлы лучше удалять — так АКБ быстрее прогреется от тепла двигателя. А летом чехол частично защищает батарею от перегрева в жару, отгораживая ее от раскаленных деталей.

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Но при коротких зимних поездках никакая АКБ полностью не восстанавливается, просаживаясь при каждом новом пуске мотора всё сильнее. В итоге даже новенькие батареи ­порой помирают буквально за 2–3 недели.

Спасает ли большая емкость?

Нет. Она просто продлевает агонию. Если батарею постоянно недозаряжать, то она рано или поздно всё равно сядет «в ноль» — большая просто продержится дольше. Это как с зарплатой: при одних и тех же затратах на 30 тысяч рублей можно прожить дольше, чем на 10. Но и эти деньги обязательно закончатся, если новых поступлений не видать.

Если в течение рабочей недели машина мыкается в городских пробках, теряя заряд АКБ, но в выходные совершает дальний пробег по шоссе, восстанавливающий нормальное состояние батареи, то есть смысл помечтать о лишних ампер-часах, чтобы иметь меньше проблем среди недели. Если никаких «оздоровительных процедур» в планах нет, то любая батарея без подзарядки вскоре помрет.

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И всё же  при наличии батареи увеличенной емкости жизнь автовладельца становится спокойнее. Такая АКБ если и разрядится, то не так быстро. Поэтому при замене батареи стоит подыскать самую энергоемкую, какая только подойдет.

Но творцы автомобильных мифов с этим не согласны.

Противники батарей повышенной емкости приводят три аргумента.

  • Сгорит стартер
  • Будет постоянный недозаряд, поскольку не хватит тока генератора
  • Увеличится время заряда

Разберем по пунктам на следующей странице.

Какой аккумулятор не будет разряжаться в мороз? Вы удивитесь!

Эксперты «За рулем» провели серию экспериментов и рассказывают, что произойдет, если установить на автомобиль аккумуляторную батарею, емкость которой больше или меньше штатной.

Какой аккумулятор не будет разряжаться в мороз? Вы удивитесь! — фото 1376033Какой аккумулятор не будет разряжаться в мороз? Вы удивитесь! — фото 1376032Какой аккумулятор не будет разряжаться в мороз? Вы удивитесь! — фото 1376031Какой аккумулятор не будет разряжаться в мороз? Вы удивитесь! — фото 1376030Какой аккумулятор не будет разряжаться в мороз? Вы удивитесь!
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