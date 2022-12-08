Какой аккумулятор не будет разряжаться в мороз? Вы удивитесь!

К зиме у аккумуляторной батареи заканчиваются беззаботные «летние каникулы» с малыми пусковыми токами и небольшим количеством энергопотребителей.
ОТ ЧЕГО БАТАРЕЯ БЫСТРО РАЗРЯЖАЕТСЯ?
- Короткие зимние пробеги с частыми пусками мотора.
- Парковка с включенными энергопотребителями.
- Неисправность электрооборудования: пониженное или отсутствующее напряжение зарядки.
- Длительное бездействие автомобиля.
В мороз растет вязкость холодного моторного масла, а с ней и ток, потребляемый стартером. Зимой почти постоянно задействованы световые приборы, стеклоочистители, обогреватели стекол и сидений, вентиляторы — и это не считая всяческих гаджетов.
При этом батарея на морозе практически не принимает заряд, пока не нагреется. При частых коротких поездках АКБ постепенно разряжается до полного отказа крутить стартер. И у многих создается впечатление, что батарее просто не хватает емкости — вот если бы ампер-часов было побольше, то не было бы и проблем.
Сульфат свинца на пластинах, который должен превратиться в активную массу при заряде, очень плохо растворяется при отрицательных температурах. Этим вызывается дополнительная поляризация пластин, ограничивающая способность аккумулятора использовать зарядный ток. Это относится к любым аккумуляторам и батареям, работающим на свинцово‑кислотном принципе.
Согласно стандартам, нашим и европейским, прием заряда на батареях проверяется при 0 °C. А при температурах ниже —30 °C свинцово‑кислотные АКБ не заряжаются.
Почему АКБ отказываются крутить стартеры именно зимой?
Основная причина в том, что холодная батарея очень плохо принимает заряд от генератора: на холоде химические реакции замедляются. Поэтому после каждого пуска мотора она долгое время физически не может восстановиться до прежнего уровня.
В первую очередь это касается батарей, расположенных на улице (например, на грузовичках типа Hyundai Porter). Под капотом они худо-бедно согреваются, обретая через какое-то время возможность вновь накапливать заряд.
Но при коротких зимних поездках никакая АКБ полностью не восстанавливается, просаживаясь при каждом новом пуске мотора всё сильнее. В итоге даже новенькие батареи порой помирают буквально за 2–3 недели.
Спасает ли большая емкость?
Нет. Она просто продлевает агонию. Если батарею постоянно недозаряжать, то она рано или поздно всё равно сядет «в ноль» — большая просто продержится дольше. Это как с зарплатой: при одних и тех же затратах на 30 тысяч рублей можно прожить дольше, чем на 10. Но и эти деньги обязательно закончатся, если новых поступлений не видать.
Если в течение рабочей недели машина мыкается в городских пробках, теряя заряд АКБ, но в выходные совершает дальний пробег по шоссе, восстанавливающий нормальное состояние батареи, то есть смысл помечтать о лишних ампер-часах, чтобы иметь меньше проблем среди недели. Если никаких «оздоровительных процедур» в планах нет, то любая батарея без подзарядки вскоре помрет.
И всё же при наличии батареи увеличенной емкости жизнь автовладельца становится спокойнее. Такая АКБ если и разрядится, то не так быстро. Поэтому при замене батареи стоит подыскать самую энергоемкую, какая только подойдет.
Но творцы автомобильных мифов с этим не согласны.
Противники батарей повышенной емкости приводят три аргумента.
- Сгорит стартер
- Будет постоянный недозаряд, поскольку не хватит тока генератора
- Увеличится время заряда