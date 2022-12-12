Две Лады по одной цене - какую выбрать?

Имея от 750 000 до 1 000 000 рублей, можно купить новехонькую Гранту. Или подержанную Весту: предложений - масса, цены - от полумиллиона рублей.

Гранта — самый доступный новый автомобиль на нашем рынке. По официальному прайсу она должна стоить от 678 тысяч до 872 тысяч рублей . С восстановлением производства аппетиты дилеров по части «допов» стали скромнее, но реальная стоимость всё равно выше: от 750 тысяч до миллиона.

Отличная машина, если нужна максимальная экономия в содержании и уверенность в надежности на несколько лет. При таких потребностях вторичный рынок — не лучший вариант, там ведь будет кот в мешке без гарантий.

Хотя есть одно рациональное исключение — ближайший родственник, Лада Веста.

Массово предложения по Вестам на вторичке начинаются с полумиллиона рублей. Есть и дешевле, но в сильно поезженном состоянии. За цену Гранты без пробега только на одном сайте выбирать можно почти из 2000 предложений по всей стране.

Среди них будут и шикарные: еще на гарантии, в топовых комплектациях, с реношно-ниссановским силовым агрегатом (113 сил плюс вариатор). В одной машине легко совместите любые два из этих параметров, а при должной удаче — все три. И это сильный аргумент: подержанная машина окажется с защитой от непредвиденных поломок.

О моторах

Новые Гранты выпускаются только с восьмиклапанным мотором мощностью 90 сил и механической коробкой. Это модернизированный год назад двигатель, некоторые его компоненты стали тоньше и легче. Пока рано судить о влиянии «оптимизации» на надежность. По крайней мере, на малых пробегах ничего критичного с мотором не происходит. Он экономичный и для Гранты достаточно тяговитый, чтобы не чувствовать себя в потоке лишним.

Передняя панель Гранты не вызывает неудобств. Руль регулируется только по углу наклона, тогда как Веста имеет настройку и по вылету.

Комплименты сиденью — за приличную обивку, хотя она появилась только после запуска Весты. Сзади тесно, удобств минимум. Для семейной машины Гранта подходит с большой натяжкой.

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Веста — сообразно статусу — в «минималке» оснащается 16‑клапанником 1.6 отдачей 106 л. с. В сочетании с механикой — разумно-достаточный вариант: динамики хватает, расход сложно вывести за 9 л/100 км даже в серьезных пробках. Всё как на 90‑сильной Гранте, включая стоимость расходников.

Появившийся на Вестах осенью 2017 года 122‑сильный двигатель 1.8 оказался не особо удачным. Масложор побеждали в течение нескольких лет, с высоким расходом бензина (на 1,5–2 л/100 км больше, чем у агрегата 1.6) даже не боролись, скоростные показатели мощной версии непринципиально отличаются от базовой.

Панель Весты современнее, но пластик такой же дешевый, как на Гранте. Однако царапины появляются неохотно, только в местах явного приложения силы.

Кресло — одно из лучших в классе! В средних и дорогих комплектациях с осени 2019 года ставится трехступенчатый обогрев вместо одноступенчатого. По простору сзади Веста сильно лучше Гранты. В дорогих версиях появляется комфорт по высшим стандартам класса: обогрев сиденья, USB-порты, подлокотник, подстаканники, плафон подсветки. Ничего этого у Гранты нет.

О коробках

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Двухпедальных исполнений Весты на вторичном рынке сразу два.

Робот АМТ — на любителя. Медленные переключения можно частично вылечить перепрошивкой (около 3000 рублей). Но может попасться охочая до сцеплений коробка. На нашей редакционной Весте, например, самое живучее прослужило чуть больше 50 тысяч км, и к 140 тысячам подходит к концу уже четвертый комплект. Зато, если не хотите ездить на механике, машины с роботом на вторичке стоят столько же, и стартуют со сравнительно небольших сумм, так как выпускались с момента рождения Весты.

Альтернативный вариант — вариатор Jatco при 113‑сильном моторе альянса Renault-Nissan. Такие варианты, напротив, стоят денег. Они появились только осенью 2019 года и шли с хорошим оснащением. Сегодня немногие их отдают дешевле миллиона рублей. Да и содержание будет стоить заметно дороже вазовских агрегатов: расходники идут по другой цене, плюс рекомендованная для здоровья вариатора замена масла каждые 60 тысяч км.

О багажниках

Огромный багажник Гранты вмещает, по официальной характеристике, 520 л. В гамме есть хэтчбек с микроскопическим багажником, но можно выбрать лифтбек или универсал, которые позволяют грузить больше. Багажник Весты вмещает 480 л. У универсала по подоконную линию столько же, но по набору удобств (крепеж, подполье, ниши и так далее) ему нет равных в классе.

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