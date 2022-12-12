Две Лады по одной цене - какую выбрать?

Гранта — самый доступный новый автомобиль на нашем рынке. По официальному прайсу она должна стоить от 678 тысяч до 872 тысяч рублей. С восстановлением производства аппетиты дилеров по части «допов» стали скромнее, но реальная стоимость всё равно выше: от 750 тысяч до миллиона.
Отличная машина, если нужна максимальная экономия в содержании и уверенность в надежности на несколько лет. При таких потребностях вторичный рынок — не лучший вариант, там ведь будет кот в мешке без гарантий.
Хотя есть одно рациональное исключение — ближайший родственник, Лада Веста.
Массово предложения по Вестам на вторичке начинаются с полумиллиона рублей. Есть и дешевле, но в сильно поезженном состоянии. За цену Гранты без пробега только на одном сайте выбирать можно почти из 2000 предложений по всей стране.
Среди них будут и шикарные: еще на гарантии, в топовых комплектациях, с реношно-ниссановским силовым агрегатом (113 сил плюс вариатор). В одной машине легко совместите любые два из этих параметров, а при должной удаче — все три. И это сильный аргумент: подержанная машина окажется с защитой от непредвиденных поломок.
О моторах
Новые Гранты выпускаются только с восьмиклапанным мотором мощностью 90 сил и механической коробкой. Это модернизированный год назад двигатель, некоторые его компоненты стали тоньше и легче. Пока рано судить о влиянии «оптимизации» на надежность. По крайней мере, на малых пробегах ничего критичного с мотором не происходит. Он экономичный и для Гранты достаточно тяговитый, чтобы не чувствовать себя в потоке лишним.
Веста — сообразно статусу — в «минималке» оснащается 16‑клапанником 1.6 отдачей 106 л. с. В сочетании с механикой — разумно-достаточный вариант: динамики хватает, расход сложно вывести за 9 л/100 км даже в серьезных пробках. Всё как на 90‑сильной Гранте, включая стоимость расходников.
Появившийся на Вестах осенью 2017 года 122‑сильный двигатель 1.8 оказался не особо удачным. Масложор побеждали в течение нескольких лет, с высоким расходом бензина (на 1,5–2 л/100 км больше, чем у агрегата 1.6) даже не боролись, скоростные показатели мощной версии непринципиально отличаются от базовой.
О коробках
Двухпедальных исполнений Весты на вторичном рынке сразу два.
Робот АМТ — на любителя. Медленные переключения можно частично вылечить перепрошивкой (около 3000 рублей). Но может попасться охочая до сцеплений коробка. На нашей редакционной Весте, например, самое живучее прослужило чуть больше 50 тысяч км, и к 140 тысячам подходит к концу уже четвертый комплект. Зато, если не хотите ездить на механике, машины с роботом на вторичке стоят столько же, и стартуют со сравнительно небольших сумм, так как выпускались с момента рождения Весты.
Альтернативный вариант — вариатор Jatco при 113‑сильном моторе альянса Renault-Nissan. Такие варианты, напротив, стоят денег. Они появились только осенью 2019 года и шли с хорошим оснащением. Сегодня немногие их отдают дешевле миллиона рублей. Да и содержание будет стоить заметно дороже вазовских агрегатов: расходники идут по другой цене, плюс рекомендованная для здоровья вариатора замена масла каждые 60 тысяч км.
О багажниках
Продолжение — на следующей странице.