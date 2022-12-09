Боевая дуэль в зоне СВО: БТР-82А против YPR-765 — журнал За рулем

Боевая дуэль в зоне СВО: БТР-82А против YPR-765

Российский бронетранспортер вступил в схватку с голландской гусеничной машиной, стоящей на вооружении ВСУ.

Фрагмент боя был выложен на сайте Министерства обороны.

Нашему БТР удалось захватить комплектную боевую машину противника.

Сравним конструкции этих бронетранспортеров и их вооружение. И проанализируем, за счет чего наши бойцы смогли одержать победу.

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БТР-82А

Боевая дуэль в зоне СВО: БТР-82А против YPR-765БТР-82А — подвижная боевая машина с энергоемкой подвеской.
БТР-82А — подвижная боевая машина с энергоемкой подвеской.

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Отечественный бронетранспортер с колесной формулой 8х8 принят на вооружение в 2013 году. Представляет собой основательную модернизацию БТР-80, несущего службу в нашей армии с 1986 года.

В свою очередь, «восьмидесятка» — потомок 60-го и 70-го семейств родом из СССР. Правда, от пращуров середины 60-х у современного бронетранспортера осталась только концепция.

При многочисленных модернизациях несколько раз переработан корпус и усилено бронирование, изменен способ высадки десанта, вместо двух бензиновых двигателей появился один дизельный с соответствующим изменением трансмиссии. Стала выше удельная мощность, запас хода, максимальная скорость.

Изменения коснулись противоосколочной и противоминной защиты, ходовой части, надежности многих узлов и их ресурса, средств связи, наблюдения и ориентирования, проходимости, живучести, систем вентиляции и автономности (для питания на стоянке установлен автономный дизель-генератор).

Боевая дуэль в зоне СВО: БТР-82А против YPR-765Рабочее место механика-водителя БТР с рулем и педалями, как в обычном автомобиле.
Рабочее место механика-водителя БТР с рулем и педалями, как в обычном автомобиле.

Боевая дуэль в зоне СВО: БТР-82А против YPR-765Десантное отделение в БТР расположено в средней части. На полу уложены противоминные коврики, броня подбита многослойной кевларовой противоосколочной защитой.
Десантное отделение в БТР расположено в средней части. На полу уложены противоминные коврики, броня подбита многослойной кевларовой противоосколочной защитой.

Задача легкобронированной боевой машины — доставить мотострелков к месту назначения, а также обеспечить огневую поддержку. Принципиальные новшества БТР-82А связаны как раз с вооружением. Развитие отечественных бронетранспортеров прошло путь от башенки со спаркой из крупнокалиберного 14,5-миллиметрового и обычного 7,62-миллиметрового пулеметов до дистанционно-управляемого модуля вооружений.

Боевая дуэль в зоне СВО: БТР-82А против YPR-765Наш БТР-82А обладает мощным пулеметно-пушечным вооружением и современными прицельными приспособлениями.
Наш БТР-82А обладает мощным пулеметно-пушечным вооружением и современными прицельными приспособлениями.

На БТР-82А смонтирован необитаемый комплекс БМ-1 со скорострельной пушкой 2А72 калибром 30 мм и 7,62-миллиметровым пулеметом ПКТМ. Вооружение стабилизировано в двух плоскостях, что относительно предшественников существенно повысило эффективность стрельбы с ходу. Кроме того, в модуле смонтированы современные прицельные приспособления, которые позволяют вести огонь круглосуточно в любую погоду.

YPR-765 

Боевая дуэль в зоне СВО: БТР-82А против YPR-765YPR-765 — боевая машина, относящаяся к категории гусеничных бронетранспортеров.
YPR-765 — боевая машина, относящаяся к категории гусеничных бронетранспортеров.

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Голландский гусеничный бронетранспортер создан на базе боевой машины пехоты YPR-765 PRI с пушечным вооружением. На службе в армии Нидерландов с 1975 года.

В зону СВО поставляют экземпляры с хранения. Техника не первой свежести, но это не полная родословная. Все представители семейства YPR — доработанные версии американских гусеничных транспортеров М-113А1 образца 1964 года, а тот, в свою очередь, — дальнейшее развитие M-113 образца 1960 года.

Корпус YPR из сварной алюминиевой брони. В средней части корпуса YPR-765 боевое отделение, в корме — места для десанта. Выходят из YPR по откидывающаяся вниз аппарели с гидроприводами. Кроме того в ней предусмотрена и обычная дверь.

Дизельная V-образная «шестерка» Detroit Diesel расположена в передней части справа от водителя. Коробка передач трехступенчатая автоматическая Allison. Движение на плаву боевой машине обеспечивает перематывание гусениц (против водометных движителей у БТР).

Боевая дуэль в зоне СВО: БТР-82А против YPR-765Рабочее место водителя YPR c рычагами, как в танке. Справа — моторно-трансмиссионное отделение.
Рабочее место водителя YPR c рычагами, как в танке. Справа — моторно-трансмиссионное отделение.

Боевая дуэль в зоне СВО: БТР-82А против YPR-765Десантирование происходит через откидываемую аппарель в корме или обычную дверь.
Десантирование происходит через откидываемую аппарель в корме или обычную дверь.

Вооружение транспортера — крупнокалиберный 12,7-миллиметровый пулемет М2 конструкции Джона Браунинга. Он массово применяется с 30-х годов прошлого века и долгое время являлся основным крупнокалиберным пулеметом НАТО.

Browning М2 смонтирован на турели в небольшом куполе, который, по сути, является набором щитков, прикрывающих стрелка от пуль и осколков. Полноценной башней его не назовешь, но это лучше, чем ничего.

Боевая дуэль в зоне СВО: БТР-82А против YPR-765Голландский бронетранспортер вооружен пулеметом Браунинга калибром 12,7 мм. Стрелок защищен небольшим бронекуполом без крыши.
Голландский бронетранспортер вооружен пулеметом Браунинга калибром 12,7 мм. Стрелок защищен небольшим бронекуполом без крыши.

YPR-765 (как и все клоны М-113) — не антиквариат, а боеспособные машины, до сих пор стоящие на вооружении многих государств. Конструкция М-113 оказалась столь удачной, что она стала самой массовой легкой броней в мире.

Модернизирован вовремя

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В этой дуэли вооружение каждого участника пробивает защиту другого. Противопульное бронирование БТР-82А не устоит против крупнокалиберного пулемета, а «бутерброд» из стали и алюминия YPR-765 бессилен против бронебойных снарядов российской пушки.

Вопрос: кто раньше и прицельнее выстрелит?

И тут перевес на стороне нашего БТР, оснащенного современным боевым модулем. С точки зрения прицельного огня на дальней дистанции оружие с электроприводами, стабилизацией и двухканальным прицелом куда эффективнее пулемета на турели.

Кстати, машина противника была захвачена после повреждения одной из гусениц — потеряла ход и была брошена экипажем. БТР же при поврежденном или даже оторванном колесе сохраняет подвижность.

Насыщение наших войск модернизированными БТР с пулеметно-пушечными модулями подоспело вовремя. Будь на месте БТР-82А, скажем, БТР-80 с прицелом попроще и ручным наведением крупнокалиберного пулемета, исход этого поединка было бы трудно прогнозировать.

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«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Фото: Константин Якубов и скриншоты видео МО РФ

Характеристики бронетранспортеров

БТР-82А

YPR-765

Боевая масса, т

15,4

12,4

Экипаж, чел.

3

3

Десант, чел.

7

7

Длина, мм

7580

5258

Ширина, мм

2985

2819

Высота, мм

2725

2540

Клиренс, мм

475

432

Двигатель / мощность, л.с.

КАМАЗ / 300

Detroit Diesel / 264

Коробка передач

М5

А3

Максимальная скорость, км/ч

80

61

Скорость на плаву, км/ч

9

6,3

Запас хода, км

700

490

Емкость баков, л

300

416

Преодолеваемый подъем, градусов

30

30

Преодолеваемая стенка, м

0,5

0,6

Преодолеваемый брод, м

плавает

плавает

Броня

стальная + противоосколочный подбой внутри

Комбинированная алюминиевая +стальная

Вооружение:

пушка/калибр, мм

2А72/30

пулемет/калибр, мм

ПКТМ/7,62

Browning M2/12,7

Боекомплект, шт:

300 снарядов
2000 патронов

2000 патронов

Боевая дуэль в зоне СВО: БТР-82А против YPR-765

Российский бронетранспортер вступил в схватку с голландской гусеничной машиной, стоящей на вооружении ВСУ.

Боевая дуэль в зоне СВО: БТР-82А против YPR-765 — фото 1376644Боевая дуэль в зоне СВО: БТР-82А против YPR-765 — фото 1376647Боевая дуэль в зоне СВО: БТР-82А против YPR-765 — фото 1376646Боевая дуэль в зоне СВО: БТР-82А против YPR-765 — фото 1376643Боевая дуэль в зоне СВО: БТР-82А против YPR-765 — фото 1376642Боевая дуэль в зоне СВО: БТР-82А против YPR-765 — фото 1376638Боевая дуэль в зоне СВО: БТР-82А против YPR-765 — фото 1376665Боевая дуэль в зоне СВО: БТР-82А против YPR-765 — фото 1376651Боевая дуэль в зоне СВО: БТР-82А против YPR-765
Боевая дуэль в зоне СВО: БТР-82А против YPR-765

Российский бронетранспортер вступил в схватку с голландской гусеничной машиной, стоящей на вооружении ВСУ.

Боевая дуэль в зоне СВО: БТР-82А против YPR-765 — фото 1376647Боевая дуэль в зоне СВО: БТР-82А против YPR-765 — фото 1376646Боевая дуэль в зоне СВО: БТР-82А против YPR-765 — фото 1376665Боевая дуэль в зоне СВО: БТР-82А против YPR-765 — фото 1376651Боевая дуэль в зоне СВО: БТР-82А против YPR-765 — фото 1376642Боевая дуэль в зоне СВО: БТР-82А против YPR-765 — фото 1376644Боевая дуэль в зоне СВО: БТР-82А против YPR-765 — фото 1376638Боевая дуэль в зоне СВО: БТР-82А против YPR-765 — фото 1376643Боевая дуэль в зоне СВО: БТР-82А против YPR-765
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