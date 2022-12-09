Боевая дуэль в зоне СВО: БТР-82А против YPR-765

Фрагмент боя был выложен на сайте Министерства обороны.
Нашему БТР удалось захватить комплектную боевую машину противника.
Сравним конструкции этих бронетранспортеров и их вооружение. И проанализируем, за счет чего наши бойцы смогли одержать победу.
БТР-82А
Отечественный бронетранспортер с колесной формулой 8х8 принят на вооружение в 2013 году. Представляет собой основательную модернизацию БТР-80, несущего службу в нашей армии с 1986 года.
В свою очередь, «восьмидесятка» — потомок 60-го и 70-го семейств родом из СССР. Правда, от пращуров середины 60-х у современного бронетранспортера осталась только концепция.
При многочисленных модернизациях несколько раз переработан корпус и усилено бронирование, изменен способ высадки десанта, вместо двух бензиновых двигателей появился один дизельный с соответствующим изменением трансмиссии. Стала выше удельная мощность, запас хода, максимальная скорость.
Изменения коснулись противоосколочной и противоминной защиты, ходовой части, надежности многих узлов и их ресурса, средств связи, наблюдения и ориентирования, проходимости, живучести, систем вентиляции и автономности (для питания на стоянке установлен автономный дизель-генератор).
Задача легкобронированной боевой машины — доставить мотострелков к месту назначения, а также обеспечить огневую поддержку. Принципиальные новшества БТР-82А связаны как раз с вооружением. Развитие отечественных бронетранспортеров прошло путь от башенки со спаркой из крупнокалиберного 14,5-миллиметрового и обычного 7,62-миллиметрового пулеметов до дистанционно-управляемого модуля вооружений.
На БТР-82А смонтирован необитаемый комплекс БМ-1 со скорострельной пушкой 2А72 калибром 30 мм и 7,62-миллиметровым пулеметом ПКТМ. Вооружение стабилизировано в двух плоскостях, что относительно предшественников существенно повысило эффективность стрельбы с ходу. Кроме того, в модуле смонтированы современные прицельные приспособления, которые позволяют вести огонь круглосуточно в любую погоду.
YPR-765
Голландский гусеничный бронетранспортер создан на базе боевой машины пехоты YPR-765 PRI с пушечным вооружением. На службе в армии Нидерландов с 1975 года.
В зону СВО поставляют экземпляры с хранения. Техника не первой свежести, но это не полная родословная. Все представители семейства YPR — доработанные версии американских гусеничных транспортеров М-113А1 образца 1964 года, а тот, в свою очередь, — дальнейшее развитие M-113 образца 1960 года.
Корпус YPR из сварной алюминиевой брони. В средней части корпуса YPR-765 боевое отделение, в корме — места для десанта. Выходят из YPR по откидывающаяся вниз аппарели с гидроприводами. Кроме того в ней предусмотрена и обычная дверь.
Дизельная V-образная «шестерка» Detroit Diesel расположена в передней части справа от водителя. Коробка передач трехступенчатая автоматическая Allison. Движение на плаву боевой машине обеспечивает перематывание гусениц (против водометных движителей у БТР).
Вооружение транспортера — крупнокалиберный 12,7-миллиметровый пулемет М2 конструкции Джона Браунинга. Он массово применяется с 30-х годов прошлого века и долгое время являлся основным крупнокалиберным пулеметом НАТО.
Browning М2 смонтирован на турели в небольшом куполе, который, по сути, является набором щитков, прикрывающих стрелка от пуль и осколков. Полноценной башней его не назовешь, но это лучше, чем ничего.
YPR-765 (как и все клоны М-113) — не антиквариат, а боеспособные машины, до сих пор стоящие на вооружении многих государств. Конструкция М-113 оказалась столь удачной, что она стала самой массовой легкой броней в мире.
Модернизирован вовремя
В этой дуэли вооружение каждого участника пробивает защиту другого. Противопульное бронирование БТР-82А не устоит против крупнокалиберного пулемета, а «бутерброд» из стали и алюминия YPR-765 бессилен против бронебойных снарядов российской пушки.
Вопрос: кто раньше и прицельнее выстрелит?
И тут перевес на стороне нашего БТР, оснащенного современным боевым модулем. С точки зрения прицельного огня на дальней дистанции оружие с электроприводами, стабилизацией и двухканальным прицелом куда эффективнее пулемета на турели.
Кстати, машина противника была захвачена после повреждения одной из гусениц — потеряла ход и была брошена экипажем. БТР же при поврежденном или даже оторванном колесе сохраняет подвижность.
Насыщение наших войск модернизированными БТР с пулеметно-пушечными модулями подоспело вовремя. Будь на месте БТР-82А, скажем, БТР-80 с прицелом попроще и ручным наведением крупнокалиберного пулемета, исход этого поединка было бы трудно прогнозировать.
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Фото: Константин Якубов и скриншоты видео МО РФ
Характеристики бронетранспортеров
|
|
БТР-82А
|
YPR-765
|
Боевая масса, т
|
15,4
|
12,4
|
Экипаж, чел.
|
3
|
3
|
Десант, чел.
|
7
|
7
|
Длина, мм
|
7580
|
5258
|
Ширина, мм
|
2985
|
2819
|
Высота, мм
|
2725
|
2540
|
Клиренс, мм
|
475
|
432
|
Двигатель / мощность, л.с.
|
КАМАЗ / 300
|
Detroit Diesel / 264
|
Коробка передач
|
М5
|
А3
|
Максимальная скорость, км/ч
|
80
|
61
|
Скорость на плаву, км/ч
|
9
|
6,3
|
Запас хода, км
|
700
|
490
|
Емкость баков, л
|
300
|
416
|
Преодолеваемый подъем, градусов
|
30
|
30
|
Преодолеваемая стенка, м
|
0,5
|
0,6
|
Преодолеваемый брод, м
|
плавает
|
плавает
|
Броня
|
стальная + противоосколочный подбой внутри
|
Комбинированная алюминиевая +стальная
|
Вооружение:
|
|
|
пушка/калибр, мм
|
2А72/30
|
—
|
пулемет/калибр, мм
|
ПКТМ/7,62
|
Browning M2/12,7
|
Боекомплект, шт:
|
300 снарядов
|
2000 патронов