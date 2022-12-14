Какой седан вы бы взяли для себя? Только честно!

Ответив на этот вопрос и заполнив анкету Гран-при «За рулем», вы получаете шанс выиграть один из трех автомобилей Lada.

С уходом иностранных производителей количество номинантов в классе «Легковые автомобили» стало меньше, но разнообразие никуда не делось. Напомним, что в Гран-при участвуют только официально поставляемые в нашу страну автомобили или производящиеся здесь.

В этом году за звание лучшего в классе «Легковые автомобили» поборются четыре модели. Это «бюджетник», спорткар, электромобиль и бизнес-седан. Победителя, как всегда, выберет самое непредвзятое и компетентное жюри — читатели «За рулем», старейшего и самого популярного автомобильного издания в России.

Выбор — не из простых, и влияние на него обязательно окажет принадлежность номинантов к тому или иному сегменту. Но мы знаем, что наши читатели легко справятся и выберут самого интересного и достойного победителя.

Напомним, что в нынешнем Гран-при «За рулем» номинанты разбиты на 11 классов. И выбрать лучшую новинку нужно в каждом из классов. Заполнить анкету голосования можно здесь.

САМОЕ ГЛАВНОЕ!!! Зарегистрировавшись и выбрав лучшие, на ваш взгляд, новинки уходящего года, вы автоматически станете участником розыгрыша трех автомобилей Lada.

Мы с нетерпением ждем ваших голосов! Голосование продлится до 28 февраля 2023 года.

Давайте выясним, какой из появившихся в 2022 году легковых автомобилей больше по душе вам и другим читателям «За рулем».

Ниже короткий опрос — проголосуйте и узнайте, сколько читателей с вами солидарны в выборе.

Лада Веста NG, седан/универсал, 106–122 л.с., передний привод Audi RS4/RS5 Sportback, купе/хэтчбек/универсал, 450 л.с., полный привод

Evolute i-Pro, седан, 150 л.с., передний привод Kia K9, седан, 249 л.с., полный привод

В размещенном ниже опросе вы можете выбрать своего фаворита и тут же узнать, сколько людей думают так же, а сколько предпочли другие модели. И не забудьте после пройти по этой ссылке в анкету для голосования и заполнить ее — только в этом случае вы получите шанс выиграть один из автомобилей Лада.

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Генеральный партнер Гран-при «За рулем» — компания Cordiant.

О победителях Гран-при «За рулем» 2022 можно узнать здесь.

О том, кому достались разыгранные в прошлый раз автомобили, читайте здесь.