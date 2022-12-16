Разметка под снегом, знаков не видно: как не лишиться прав за встречку

Как известно, самое обидное наказание — за нарушение, которого не совершал. Либо совершил неумышленно, как часто бывает зимой в непогоду.

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Представьте себе ситуацию. Вы едете по заснеженной дороге, разметки не видно, а впереди вас неспешно катится грузовик. Выбрав подходящий участок трассы, вы обгоняете этот груженый «тихоход» — и вдруг дорогу вам перегораживает жезл инспектора. Спустя минуту инспектор ГИБДД уже обосновывает вам факт злостного нарушения ПДД. Весьма распространенная ситуация на зимней загородной трассе, не правда ли?

Да и в городе оказаться нарушителем бывает не сложно. На перекрестках развороты и повороты могут быть разрешены только из определенных полос движения. Без разметки не всегда понятно правильно ли расположен ваш автомобиль на проезжей части.

Иногда разрешенное направление движения может быть продублировано знаками. Но так бывает не всегда. К тому же во время вьюги под снегом может оказаться не только разметка, но и дорожные знаки. Все это предпосылки для нарушения ПДД и повод для штрафа.

В первую очередь снег скрывает дорожную разметку. Разделительную полосу теперь не видно. В таких условиях оказаться на встречке можно даже не совершая обгон.

В общем, в любых подобных ситуациях суть неизменна: водители попадаются в ловушку плохой дорожной обстановки.

Многие автовладельцы задаются вопросом: можно ли вообще отстоять свою правоту и допустимо ли наказывать водителей в подобных ситуациях?

Законные основания для штрафа

По закону (ч. 1 ст. 1.5 КоАП РФ) привлечь автовладельца к ответственности можно только после того, как будет доказана его виновность. При этом неустранимые обстоятельства и сомнения виновности должны трактоваться в пользу водителя. Об этом прописано в ч. 4 статьи 1.5 КоАП РФ. Выражаясь простыми словами, в обязанность инспектора входит необходимость доказать виновность водителя в совершенном нарушении ПДД.

Также в Кодексе об административных правонарушениях прописано, что правонарушением признается противоправное действие (или бездействие) водителя. Если водитель заметил сплошную линию разметки, которую запрещено пересекать, и все равно пересек ее, то здесь налицо нарушение ПДД. Но если разметку рассмотреть невозможно, то в случае ее непредумышленного пересечения вины за водителем нет.

Формально все должно быть именно так. Но на практике принцип презумпции невиновности действует не всегда. В связи с этим нужно быть всегда готовым к защите своих прав.

Как избежать лишения прав

К примеру, ваши доводы и ссылки на статьи закона не возымели своего действия на сотрудника ГИБДД и он намерен вас лишить водительского удостоверения. Тогда:

Если в вашей машине имеется видеорегистратор, обязательно укажите это в протоколе. Будучи уже дома, обязательно скопируйте запись к себе на компьютер, и когда вас вызовут на комиссию в ГИБДД или суд, попросите приобщить этот материал к делу.

В качестве защиты своих прав можно использовать фотографии со смартфона, сделанные на месте нарушения. Главное, чтобы на фото было четко отображено, что определить организацию движения на этом участке дороги не представлялось возможным. Постарайтесь произвести на фото или видеокадрах привязку к местности в виде четких ориентиров: километровый столб на трассе, номер дома или название улицы.





С подобной доказательной базой в большинстве случаев удается отстоять свои права.

Еще один важный момент: в кадре должна быть заметна машина инспектора и сам инспектор . Это позволит произвести привязку не только к местности, но и ко времени происшествия. Тем самым вы защитите себя от обвинений в подлоге доказательных материалов: якобы снимки были сделаны в другое время, когда началась метель. Важно, чтобы в метаданных фотографий была зафиксирована геолокация и время съемки . Тогда доказательства вашей невиновности будут неопровержимыми.

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Важно знать

Существуют нормативы на устранение на проезжей части последствий непогоды: от 4 до 12 ч, в зависимости от категории дороги (ГОСТ Р 50597–2017). Только отсчет времени ведется с момента окончания снегопада. В связи с этим разметка на загородных трассах может оставаться заснеженной несколько дней подряд. А после уборки снега проезжая часть должна соответствовать требованиям, прописанным в ГОСТ 33181–2014.

За эти нарушения ПДД больше не штрафуют — вот полный список.

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Фото: depositphotos.com, Zuma\TASS и «За рулем»