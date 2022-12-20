Вы едете по городу, и вас останавливает инспектор ГИБДД. Он представляется, как того требует закон, и после проверки документов произносит фразу: «Откройте, пожалуйста, багажник».
Некоторые водители уверенно отвечают, что не обязаны ничего открывать. А есть такие, кто на подобную просьбу реагируют спокойно и предоставляют инспектору возможность рассмотреть содержимое багажника.
А вот юридически подкованный водитель, скорее всего, задаст инспектору уточняющие вопрос:
Будете производить осмотр или досмотр багажника?
После такого вопроса инспектор поймет, что имеет дело с водителем, разбирающимся в законах. И если водитель проявит вежливость, то в большинстве случаев после этого он спокойно продолжит движение. Однако, в зависимости от обстоятельств, все может быть иначе.
Что представляет собой осмотр транспортного средства
Осмотр автомобиля бывает двух видов: технический и визуальный. Водитель вправе отказать инспектору в проведении осмотра.
Согласно пункту 197 регламента ГИБДД, существуют следующие основания для проведения осмотра ТС:
- ориентировка или иная информация о совершенных противоправных действиях;
- необходимость проведения сверки маркировки обозначений автомобиля с указанными в документах на машину;
- подозрение на несоответствие типа перевозимого груза с указанным в путевых документах.
Осмотр в обязательном порядке производится под составление протокола. При этом инспектор не имеет права самостоятельно открывать багажник и прикасаться к личным вещам. Именно по этой причине озвучивается не требование, а просьба открыть багажник. Расчет делается на ваше добровольное согласие.
Процесс осмотра автомобиля
Осмотр транспортного средства производится в присутствии водителя. При этом пассажиры вправе оставаться в салоне автомобиля.
Помимо багажника сотрудник ГИБДД может заглянуть в подкапотное пространство и бардачок. Также может быть произведена проверка соответствия пломб с таможенной документацией. При этом учитывается полное согласие водителя и его содействие в проведении осмотра.
Важно! В процессе проведения осмотра инспектор не должен касаться в багажнике и бардачке личных вещей водителя и не должен садиться в салоне на сиденья. Также не простукивается обшивка салона.