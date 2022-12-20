В такой ситуации может оказаться каждый водитель. Если ответите неправильно, потеряете уйму времени.

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Вы едете по городу, и вас останавливает инспектор ГИБДД. Он представляется, как того требует закон, и после проверки документов произносит фразу: «Откройте, пожалуйста, багажник».

Некоторые водители уверенно отвечают, что не обязаны ничего открывать. А есть такие, кто на подобную просьбу реагируют спокойно и предоставляют инспектору возможность рассмотреть содержимое багажника.

А вот юридически подкованный водитель, скорее всего, задаст инспектору уточняющие вопрос:

Будете производить осмотр или досмотр багажника?

После такого вопроса инспектор поймет, что имеет дело с водителем, разбирающимся в законах. И если водитель проявит вежливость, то в большинстве случаев после этого он спокойно продолжит движение. Однако, в зависимости от обстоятельств, все может быть иначе.

Что представляет собой осмотр транспортного средства

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Осмотр автомобиля бывает двух видов: технический и визуальный. Водитель вправе отказать инспектору в проведении осмотра.

Согласно пункту 197 регламента ГИБДД, существуют следующие основания для проведения осмотра ТС:

ориентировка или иная информация о совершенных противоправных действиях;

необходимость проведения сверки маркировки обозначений автомобиля с указанными в документах на машину;

подозрение на несоответствие типа перевозимого груза с указанным в путевых документах.

Осмотр в обязательном порядке производится под составление протокола. При этом инспектор не имеет права самостоятельно открывать багажник и прикасаться к личным вещам. Именно по этой причине озвучивается не требование, а просьба открыть багажник. Расчет делается на ваше добровольное согласие.

Процесс осмотра автомобиля

Осмотр транспортного средства производится в присутствии водителя. При этом пассажиры вправе оставаться в салоне автомобиля.

Помимо багажника сотрудник ГИБДД может заглянуть в подкапотное пространство и бардачок. Также может быть произведена проверка соответствия пломб с таможенной документацией. При этом учитывается полное согласие водителя и его содействие в проведении осмотра.

Важно! В процессе проведения осмотра инспектор не должен касаться в багажнике и бардачке личных вещей водителя и не должен садиться в салоне на сиденья. Также не простукивается обшивка салона.

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