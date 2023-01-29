Стало известно, где в России запустят космического вида трамвай

Такой трамвай сможет разгоняться до 100 км/ч. В сцепке будут идти несколько вагонов «галактического» вида.
Кроме пассажирских вагонов создается грузовая платформа для перевозки космических аппаратов.
Планируется, что на первом этапе эксплуатации трамвай соединит город Циолковский в Амурской области с космодромом «Восточный» и будет ездить по существующей железнодорожной ветке, а затем для него будет проложена специальная скоростная трасса.
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