Унаследовал машину, а меня обвинили в угоне. Это законно?

Ситуацию, в которой оказался читатель «За рулем», разъясняет глава Госавтоинспекции Михаил Черников.

Отец летом скончался. Его машина перешла мне, но в течение полугода я должен ждать вступления в право наследования. В сентябре пришло время регламентного обслуживания, пропускать которое нельзя, чтобы не слететь с гарантии. Когда погнал машину на ТО, почти сразу же остановили сотрудники ГИБДД и сказали, что регистрация аннулирована, а номера в розыске. Вдобавок оштрафовали. Законно ли это? Как теперь быть?

С. С. Фадеев, Московская область

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

Материалы по теме Разметка под снегом, знаков не видно: как не лишиться прав за встречку

В соответствии с ФЗ от 3 августа 2018 г. № 283‑ФЗ «О государственной регистрации транспортных средств в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» наличие сведений о смерти владельца транспортного средства является одним из оснований для прекращения учета транспортного средства.

Как правило, эти сведения предоставляет в Госавтоинспекцию соответствующий орган ЗАГС. В этом случае государственные регистрационные знаки и регистрационные документы признаются недействительными и вносятся регистрационным подразделением в соответствующие разыскные учеты утраченной специальной продукции Госавтоинспекции.

Материалы по теме За эти нарушения ПДД больше не штрафуют — полный список

Управление таким транспортным средством запрещено, и за нарушение этого запрета водитель привлекается к ответственности по части 1 статьи 12.1 КоАП РФ в виде административного штрафа в размере от 500 до 800 рублей. Таким образом, действия сотрудников Госавтоинспекции правомерны.

Возобновить государственный учет транспортного средства и, следовательно, в полной мере распоряжаться им, включая проведение технического обслуживания, можно будет только по истечении установленного законом срока вступления в наследство. Вам необходимо будет обратиться в регистрационное подразделение Госавтоинспекции с соответствующим заявлением.

Какие изменения в авто требуют регистрации в ГИБДД, узнайте тут.

«За рулем» теперь можно читать в Телеграм.

Фото: Егор Алеев/ТАСС