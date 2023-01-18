Что будет, если нажаловаться на соседа в ГИБДД

Читатель «За рулем» поневоле оказался втянутым в неприятную историю.

Сосед написал на меня заявление в полицию о том, что я ударил его машину и уехал с места ДТП. На видео не видно момента касания, к тому же ни на моей, ни на его машине нет никаких повреждений. К чему готовиться?

Исмаил, Краснодарский край

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

Заявление вашего соседа будет передано в Госавтоинспекцию. В процессе его рассмотрения должны быть оценены все обстоятельства, в том числе повреждения транспортных средств.

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Если таковых не имеется, то даже при подтверждении контакта автомобилей произошедшее нельзя будет отнести к дорожно-транспортному происшествию, под которым в соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 1996 года № 196‑ФЗ «О безопасности дорожного движения» понимается «событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб».

Следовательно, ответственность по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ за оставление водителем в нарушение ПДД места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, вам не грозит.