Могут ли оштрафовать за неоригинальные запчасти на авто?

Читатель «За рулем» задал животрепещущий вопрос, а мы получили официальный ответ ГИБДД.

Из-за дефицита запчастей при ремонте и техническом обслуживании дилер использует неоригинальные запчасти и расходники. Как быть уверенным в том, что они не подведут и не спровоцируют ДТП? Не будет ли вопросов у Госавтоинспекции?

Гурген, г. Сочи

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» компоненты, оказывающие влияние на безопасность транспортных средств, подлежат подтверждению соответствия. Оно производится, как правило, в форме сертификации.

Для отдельных видов компонентов подтверждение может осуществляться в форме декларирования. И те, и другие работы проводят аккредитованные в установленном порядке организации. По результатам подтверждения выдаются соответственно сертификат или декларация. В случае сомнения в качестве компонентов, которые использует ваш дилерский центр, вы вправе запросить у него копии документов о подтверждении.

Со стороны Госавтоинспекции вопросов не будет при условии, что транспортное средство соответствует предъявляемым к нему требованиям безопасности.

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Фото: Владимир Смирнов/ТАСС