Платные парковки 2023: они идут к вам!

В техническом задании Министерства на разработку так называемых методических рекомендаций сказано, что снизить нагрузку на дороги и уменьшить время стоянки можно, в основном, экономическими методами. И что, используя гибкую тарифную сетку, можно эффективно управлять транспортными потоками в загруженных центрах городов и в значительной мере пополнять городские бюджеты.
Для автобусов Минтранс рекомендует вводить выделенки в «ущерб соблюдению нормативных значений по количеству парковочных мест». Также теперь можно будет вводить плату за парковку, если загруженность выделенных парковочных мест составляет более 85%. При таком подходе платные парковки будут не только в больших городах — они и до райцентров доберутся.
И хотя методика — это лишь рекомендации, вовсе не обязательные к применению, власти многих крупных городов, где пока нет платных парковок или они в зачаточном состоянии, ухватились за идею. Потому что администрировать платные парковки — это интересное для бюджета занятие.
Бояться или нет
За последние четыре месяца я проехал по России 30 тысяч км. Побывал в самых разных городах, больших и маленьких. Был и там, где уже есть платная парковка — из-за якобы невероятного спроса на парковочное пространство.
Так вот, за парковку мне ни разу не пришлось платить — всегда находились свободные места неподалеку. Даже если запретить полностью парковку на улицах городов, в 99% случаев найдется, где приткнуться.
Либо местные власти должны потратить миллиарды на новые знаки, разметку, бордюры, клумбы, шлагбаумы и парконы — чтобы заставить людей парковаться только на платных местах.
Автобус и такси
Стимулирование населения к отказу от личного транспорта в пользу общественного хорошо звучит лишь на бумаге. Во многих регионах общественный транспорт работает плохо. Интервалы движения автобусов на некоторых маршрутах исчисляются не минутами, а часами. Отчасти спасает такси — несильно дороже автобуса, но намного быстрее и комфортнее.
В небольших населенных пунктах после определенного времени общественный транспорт попросту перестает ходить. А пускать автобусы поздним вечером, чтобы он подвозил засидевшихся в гостях пассажиров, — слишком дорого для местных бюджетов.
В 40% регионов на 100 тысяч населения приходится менее 100 автобусов. По данным РБК, за 2022 год в городах России количество линий общественного транспорта снизилось на 4%, число автобусов — на 7%, а средний интервал движения в 84 крупнейших городах России вырос с 16 до 19 минут.
По данным ВЭБ, на развитие общественного транспорта только в 25 крупных городах России потребуется более 1 триллиона рублей. А Россия гораздо больше, чем эти 25 городов.
Почему сейчас?
Если предположить, что за всеми этими планами стоит не желание залезть в карман автовладельцев, а пресловутая «зеленая повестка», снижение выбросов отработавших газов, организация движения и прочие урбанистические прелести, возникает много вопросов.
Есть устойчивое подозрение, что речь все-таки не об экологии — а о том самом пополнении региональных бюджетов. Во многих городах новую методичку ждут, потирая руки. Есть автомобиль — значит, есть деньги.
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