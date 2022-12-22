Города получат право назначать минимальный тариф такси

Госдума приняла во втором чтении законопроект, регулирующий работу перевозчиков.

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Госдума приняла во втором чтении законопроект, регулирующий работу перевозчиков. Установлены требования к водителю, а также к внешнему и внутреннему виду автомобиля.

Согласно документу, водитель не сможет управлять такси, если у него более трех штрафов за нарушение правил дорожного движения. После лишения прав водителем такси можно будет стать только через год со дня их восстановления.

Водителем такси может быть индивидуальный предприниматель, которому предоставлено разрешение и который осуществляет перевозки легковым такси самостоятельно, а также самозанятый гражданин, если у него есть разрешение и договор с агрегатором такси.

Автомобиль

Автомобиль должен будет иметь на кузове цветографическую схему, представляющую собой «композицию из квадратов контрастного цвета, расположенных в шахматном порядке». На крыше автомобиля — фонарь оранжевого цвета. Цветовая гамма кузова должна соответствовать общим требованиям, если они установлены законом субъекта РФ.

Информация

В салоне должна быть размещена информация о водителе — его фамилия, имя, отчество, номер телефона перевозчика (для приема жалоб и предложений).

А службы заказа такси должны будут предоставлять данные в ФСБ в виде автоматизированного удаленного доступа к информационным системам и базам данных.

Тарифы

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Города федерального значения (Москва, Санкт-Петербург и Севастополь) и граничащие с ними субъекты смогут сами устанавливать минимальный размер тарифа на перевозку пассажиров и багажа легковым такси.

Тарифы на перевозку, учитывающие время суток, дни недели, класс комфортности и другие особенности, будут разрабатывать сами перевозчики.

Источник: ТАСС



Фото: Depositphotos