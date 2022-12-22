Города получат право назначать минимальный тариф такси — журнал За рулем

Города получат право назначать минимальный тариф такси

Госдума приняла во втором чтении законопроект, регулирующий работу перевозчиков.

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Госдума приняла во втором чтении законопроект, регулирующий работу перевозчиков. Установлены требования к водителю, а также к внешнему и внутреннему виду автомобиля.

Согласно документу, водитель не сможет управлять такси, если у него более трех штрафов за нарушение правил дорожного движения. После лишения прав водителем такси можно будет стать только через год со дня их восстановления.

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Водителем такси может быть индивидуальный предприниматель, которому предоставлено разрешение и который осуществляет перевозки легковым такси самостоятельно, а также самозанятый гражданин, если у него есть разрешение и договор с агрегатором такси.

Автомобиль

Автомобиль должен будет иметь на кузове цветографическую схему, представляющую собой «композицию из квадратов контрастного цвета, расположенных в шахматном порядке». На крыше автомобиля — фонарь оранжевого цвета. Цветовая гамма кузова должна соответствовать общим требованиям, если они установлены законом субъекта РФ.

Информация

В салоне должна быть размещена информация о водителе — его фамилия, имя, отчество, номер телефона перевозчика (для приема жалоб и предложений).

А службы заказа такси должны будут предоставлять данные в ФСБ в виде автоматизированного удаленного доступа к информационным системам и базам данных.

Тарифы

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Города федерального значения (Москва, Санкт-Петербург и Севастополь) и граничащие с ними субъекты смогут сами устанавливать минимальный размер тарифа на перевозку пассажиров и багажа легковым такси.

Тарифы на перевозку, учитывающие время суток, дни недели, класс комфортности и другие особенности, будут разрабатывать сами перевозчики.

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Источник: ТАСС

Фото: Depositphotos

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