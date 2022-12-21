Пассажиры рассказали, от чего их укачивает в машине

20% готовы отказаться от поездок, чтобы избавиться от неприятного симптома.

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По данным опроса, каждый третий россиянин сталкивается с укачиванием в транспорте (30%), показало исследование СберЕаптека и СберАвто.

Среди них 71% опрошенных плохо себя чувствуют в кресле пассажира, а остальные — даже за рулем (29%).

Каждого шестого укачивает периодически (15%), а 9% — только во время долгой дороги.

Причины

Большинство россиян уверены, что интенсивность укачивания в автомобиле зависит от мастерства водителя: если он едет плавно, то симптомы проявляются меньше (31%). 13% отмечают, что в пробках укачивает сильнее, 4% считают, что на «механике» неприятные ощущения возникают чаще, еще 4% — что в бюджетных автомобилях укачивает больше.

Симптомы

Самый распространенный симптом во время укачивания — тошнота, так ответили 45%.

Среди других симптомов:

общая слабость — 29%

головокружение — 22%

рвотные позывы — 11%

головная боль — 9%

учащенное сердцебиение — 7%.

Как борются

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28% никак не борются с укачиванием, 25%, если это возможно, делают остановку, чтобы подышать свежим воздухом (24%). 19% не смотрят в телефон или книгу во время движения, 16% садятся на переднее сиденье, еще столько же едят мятную конфету или жуют жвачку. 9% принимают таблетки от укачивания, а 8% — избегают приема пищи перед дальней поездкой.

Чаще всего во время укачивания принимают противорвотные препараты (10%). Также пользуются спросом антигистаминные и седативные лекарства — по 4%.

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Опрос провели в декабре 2022 года, в нем приняло участие 1100 автомобилистов по всей России.

Названы лекарства, запрещенные для водителя.



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