Пассажиры рассказали, от чего их укачивает в машине

По данным опроса, каждый третий россиянин сталкивается с укачиванием в транспорте (30%), показало исследование СберЕаптека и СберАвто.
Среди них 71% опрошенных плохо себя чувствуют в кресле пассажира, а остальные — даже за рулем (29%).
Каждого шестого укачивает периодически (15%), а 9% — только во время долгой дороги.
Причины
Большинство россиян уверены, что интенсивность укачивания в автомобиле зависит от мастерства водителя: если он едет плавно, то симптомы проявляются меньше (31%). 13% отмечают, что в пробках укачивает сильнее, 4% считают, что на «механике» неприятные ощущения возникают чаще, еще 4% — что в бюджетных автомобилях укачивает больше.
Симптомы
Самый распространенный симптом во время укачивания — тошнота, так ответили 45%.
Среди других симптомов:
- общая слабость — 29%
- головокружение — 22%
- рвотные позывы — 11%
- головная боль — 9%
- учащенное сердцебиение — 7%.
Как борются
28% никак не борются с укачиванием, 25%, если это возможно, делают остановку, чтобы подышать свежим воздухом (24%). 19% не смотрят в телефон или книгу во время движения, 16% садятся на переднее сиденье, еще столько же едят мятную конфету или жуют жвачку. 9% принимают таблетки от укачивания, а 8% — избегают приема пищи перед дальней поездкой.
Чаще всего во время укачивания принимают противорвотные препараты (10%). Также пользуются спросом антигистаминные и седативные лекарства — по 4%.
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Опрос провели в декабре 2022 года, в нем приняло участие 1100 автомобилистов по всей России.
- Названы лекарства, запрещенные для водителя.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube.
Фото: Depositphotos
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