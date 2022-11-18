Автомобили Lada не подошли для такси и каршеринга, и вот почему — журнал За рулем

Автомобили Lada не подошли для такси и каршеринга, и вот почему

Яндекс и АВТОВАЗ продолжают обсуждать поставку автомобилей, но в ходе переговоров возникли сложности.

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В ближайшее время в сервисах каршеринга и такси, принадлежащих Яндексу, не появятся автомобили бренда Lada, потому что агрегатор интересуют автомобили с автоматической коробкой передач, сообщил Максим Соколов в ходе форума «Транспорт России».

«Конечно, они готовы для ряда городов использовать и механическую коробку передач, но в основном ориентируются на автоматическую коробку передач. Это вопрос не следующего года, а уже чуть более долгосрочного планирования наших отношений с Яндексом», — сказал Соколов.

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В сентябре стало известно, что Яндекс обратился к АВТОВАЗу с предложением предоставить автомобили для своих сервисов, требующих ежегодного обновления автопарка в объеме 50 000 машин. Кроме АВТОВАЗа, информационный гигант ведет переговоры с китайскими автопроизводителями. Автоматическая коробка на автомобили Lada вернется в лучшем случае весной 2024 года.

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Источник: ТАСС

Фото: АВТОВАЗ

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