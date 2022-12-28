Три новых кроссовера вместо Kia Sportage — выбираем «под себя» — журнал За рулем

Три новых кроссовера вместо Kia Sportage — выбираем «под себя»

Заполнив анкету Гран-при «За рулем», вы получите шанс выиграть один из трех автомобилей Lada.

Материалы по теме
Проголосуй в Гран-при «За рулем» — выиграй Ладу!

Китайские кроссоверы успешно занимают российский рынок — их основные конкуренты из Южной Кореи (и не только) уже не могут поставлять нам машины в необходимых количествах. Дефицит комплектующих, перебои с поставками, санкции…

Быстро разобравшись в ситуации, китайский автопром вывел на наш рынок в 2022 году немало новых машин. Естественно, это отразилось на списке номинантов Гран-при «За рулем» в классе «Среднеразмерные кроссоверы».

Если раньше угадать будущего победителя было несложно (всегда были явные фавориты), то теперь в этом классе появилась интрига. Кто возьмет приз6 премиальный Exeed LX, брутальный Haval Dargo, экологичный электрокроссовер Skywell ET5 с интересными опциями? А может это, все-таки, будет привычный, но уже редкий на дорогах южнокорейский Kia Sportage?

Победителя, как всегда, выберет самое непредвзятое и компетентное жюри — читатели «За рулем», старейшего и самого популярного автомобильного издания в России.

Напомним, что в Гран-при участвуют только официально поставляемые в нашу страну автомобили или производящиеся здесь.

Материалы по теме
Проголосуй в Гран-при «За рулем» — выиграй Ладу!Проверь себя на знание ПДДКак комплексные решения для автопарков упрощают работу?

Выбрать лучший кроссовер будет непросто — все номинанты разные, несмотря на принадлежность одному классу. Но мы знаем, что наши читатели легко справятся и выберут самого интересного и достойного победителя.

Напомним, что в нынешнем Гран-при «За рулем» номинанты разбиты на 11 классов. И выбрать лучшую новинку нужно в каждом из классов. Заполнить анкету голосования можно здесь.

САМОЕ ГЛАВНОЕ!!! Зарегистрировавшись и выбрав лучшие, на ваш взгляд, новинки уходящего года, вы автоматически станете участником розыгрыша трех автомобилей Lada. Гран-при

Мы с нетерпением ждем ваших голосов! Голосование продлится до 28 февраля 2023 года.

Давайте выясним, какой из появившихся в 2022 году автомобилей больше по душе вам и другим читателям «За рулем».

Ниже короткий опрос — проголосуйте и узнайте, сколько читателей с вами солидарны в выборе.

Три новых кроссовера вместо Kia Sportage — выбираем «под себя»Exeed LX, универсал, 147 л.с., передний привод
Exeed LX, универсал, 147 л.с., передний привод

Три новых кроссовера вместо Kia Sportage — выбираем «под себя»Haval Dargo, универсал, 192 л.с., передний/полный привод
Haval Dargo, универсал, 192 л.с., передний/полный привод

Три новых кроссовера вместо Kia Sportage — выбираем «под себя»Skywell ET5, универсал, 204 л.с., передний привод
Skywell ET5, универсал, 204 л.с., передний привод

Три новых кроссовера вместо Kia Sportage — выбираем «под себя»Kia Sportage, универсал, 150–190 л.с., передний/полный привод
Kia Sportage, универсал, 150–190 л.с., передний/полный привод

В размещенном ниже опросе вы можете выбрать своего фаворита и тут же узнать, сколько людей думают так же, а сколько предпочли другие модели. И не забудьте после пройти по этой ссылке в анкету для голосования и заполнить ее — только в этом случае вы получите шанс выиграть один из автомобилей Лада.

Материалы по теме
Мы разыграем автомобили онлайн 15-го марта 2023 года!

Проголосуй — выиграй Ладу!

Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.


В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023

  • Генеральный партнер Гран-при «За рулем» — компания Cordiant.
  • О победителях Гран-при «За рулем» 2022 можно узнать здесь.
  • О том, кому достались разыгранные в прошлый раз автомобили, читайте здесь.

Три новых кроссовера вместо Kia Sportage — выбираем «под себя»

Заполнив анкету Гран-при «За рулем», вы получите шанс выиграть один из трех автомобилей Lada.

Три новых кроссовера вместо Kia Sportage — выбираем «под себя» — фото 1380569Три новых кроссовера вместо Kia Sportage — выбираем «под себя» — фото 1380568Три новых кроссовера вместо Kia Sportage — выбираем «под себя» — фото 1380571Три новых кроссовера вместо Kia Sportage — выбираем «под себя» — фото 1380570Три новых кроссовера вместо Kia Sportage — выбираем «под себя»
Три новых кроссовера вместо Kia Sportage — выбираем «под себя»

Заполнив анкету Гран-при «За рулем», вы получите шанс выиграть один из трех автомобилей Lada.

Три новых кроссовера вместо Kia Sportage — выбираем «под себя» — фото 1380570Три новых кроссовера вместо Kia Sportage — выбираем «под себя» — фото 1380571Три новых кроссовера вместо Kia Sportage — выбираем «под себя» — фото 1380568Три новых кроссовера вместо Kia Sportage — выбираем «под себя» — фото 1380569Три новых кроссовера вместо Kia Sportage — выбираем «под себя»

Какой среднеразмерный кроссовер лучший, на ваш взгляд?

Антикризисные запчасти: экономим по-умному
Наше новое видео
Saipa Shahin из Ирана — новый конкурент Гранты?
Почему я выбираю подержанную Весту, а не новую Гранту: 5 аргументов
Первый тест китайского Dongfeng EC35 (видео)

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
Количество просмотров220
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: