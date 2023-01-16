Что будет с марками автомобилей, которые ушли из РФ

И кто теперь распоряжается остановленными заводами?

Какова судьба автозаводов, покинутых разными компаниями? Какова роль НАМИ?

У покинутых автозаводов разная судьба.

Калужским заводом Фольксвагена, по некоторым данным, будет управлять Группа ГАЗ (хотя официально Volkswagen пока в России).

Материалы по теме Сколько автозаводов встало и какие марки ушли в 2022 году

Мощностями СП Форд Соллерс в Елабуге уже управляет «Соллерс Авто». Компания, кстати, подтвердила намерение собирать на бывшем совместном с Маздой заводе во Владивостоке машины другой марки.

Будущее заводов Hyundai-Kia (Санкт-Петербург) и ПСМА (Калуга) еще не определено.

А ФГУП НАМИ (Минпромторг РФ) получило контрольный пакет акций АВТОВАЗа и рассматривает различные варианты загрузки петербургской площадку Ниссана. Недавно прошла информация о партнерстве с китайской компанией FAW.

Полная ясность лишь с бывшим московским предприятием Renault. Оно передано столичному правительству и переименовано в «Москвич».

У вас есть вопросы? Пишите на [email protected].

Когда мы пересядем на электромобили? Уже скоро.

«За рулем» теперь можно читать в Телеграм.

Фото: АГН «Москва»