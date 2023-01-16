Что будет с марками автомобилей, которые ушли из РФ

Какова судьба автозаводов, покинутых разными компаниями? Какова роль НАМИ?
У покинутых автозаводов разная судьба.
Калужским заводом Фольксвагена, по некоторым данным, будет управлять Группа ГАЗ (хотя официально Volkswagen пока в России).
Мощностями СП Форд Соллерс в Елабуге уже управляет «Соллерс Авто». Компания, кстати, подтвердила намерение собирать на бывшем совместном с Маздой заводе во Владивостоке машины другой марки.
Будущее заводов Hyundai-Kia (Санкт-Петербург) и ПСМА (Калуга) еще не определено.
А ФГУП НАМИ (Минпромторг РФ) получило контрольный пакет акций АВТОВАЗа и рассматривает различные варианты загрузки петербургской площадку Ниссана. Недавно прошла информация о партнерстве с китайской компанией FAW.
Полная ясность лишь с бывшим московским предприятием Renault. Оно передано столичному правительству и переименовано в «Москвич».
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Фото: АГН «Москва»