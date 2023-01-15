Как отличить качественное топливо по цвету?

Владельцы дизельных машин могли заметить, что дизельное топливо бывает разных оттенков.

Отличия в цвете дизтоплив разных производителей могут быть обусловлены технологическими особенностями конкретного производства.

Например, если один и тот же НПЗ выпускает ДТ по ГОСТу и по ТУ, эти два продукта могут различаться по цвету.

Но связи цвета топлива с сезонностью или его производителем не существует.

Мы провели рейд по АЗС в поисках летнего дизтоплива зимой — подробнее.