Как отличить качественное топливо по цвету? — журнал За рулем

Как отличить качественное топливо по цвету?

Владельцы дизельных машин могли заметить, что дизельное топливо бывает разных оттенков.

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Отличия в цвете дизтоплив разных производителей могут быть обусловлены технологическими особенностями конкретного производства.

Например, если один и тот же НПЗ выпускает ДТ по ГОСТу и по ТУ, эти два продукта могут различаться по цвету.

Но связи цвета топлива с сезонностью или его производителем не существует.

Мы провели рейд по АЗС в поисках летнего дизтоплива зимой — подробнее.

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