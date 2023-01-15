Как отличить качественное топливо по цвету?

Материалы по темеПроголосуй в Гран-при «За рулем» — выиграй Ладу!
Отличия в цвете дизтоплив разных производителей могут быть обусловлены технологическими особенностями конкретного производства.
Например, если один и тот же НПЗ выпускает ДТ по ГОСТу и по ТУ, эти два продукта могут различаться по цвету.
Но связи цвета топлива с сезонностью или его производителем не существует.
Мы провели рейд по АЗС в поисках летнего дизтоплива зимой — подробнее.
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Материалы по темеМы разыграем автомобили онлайн 15-го марта 2023 года!
Проголосуй — выиграй Ладу!
Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.
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