У бензинов октановое число характеризует стойкость топлива к детонации. Исторически сложилось так, что более тяжелые и тихоходные двигатели грузовых автомобилей рассчитывались на дешевые низкооктановые бензины. Легковым, а тем более спортивным автомобилям предназначался высокооктановый бензин, позволявший при высокой степени сжатия снимать большую мощность с единицы рабочего объема.
Особенности процесса в дизелях, когда сгорание идет при постоянном давлении в цилиндре, привели к тому, что все автомобили (легковые и грузовые) можно заправлять одним и тем же топливом. Нормируется у дизельного топлива только цетановое число, которое определяет промежуток времени от впрыска дозы топлива до начала его горения. Цетановое число современных топлив находится в диапазоне 45–55. Обычные топлива имеют цетановое число до 51, а улучшенные — выше 51.
Современные двигатели способны гибко подстраиваться под отклонения цетанового числа с помощью впрыска топлива в несколько фаз. Зато если все бензины — относительно одинаковые жидкости, то дизельные моторы работают на очень разных веществах. Например, флотский мазут без подогрева не удастся даже перелить из емкости в емкость, уже не говоря о том, чтобы впрыснуть его в цилиндр.
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Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС