Подвох с видами топлива на АЗС — эксперты все объяснили — журнал За рулем

Подвох с видами топлива на АЗС — эксперты все объяснили

Практически на каждой заправке есть выбор из нескольких видов бензина, а вот ДТ всегда одно. Почему так?

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У бензинов октановое число характеризует стойкость топлива к детонации. Исторически сложилось так, что более тяжелые и тихоходные двигатели грузовых автомобилей рассчитывались на дешевые низкооктановые бензины. Легковым, а тем более спортивным автомобилям предназначался высокооктановый бензин, позволявший при высокой степени сжатия снимать большую мощность с единицы рабочего объема.

Особенности процесса в дизелях, когда сгорание идет при постоянном давлении в цилиндре, привели к тому, что все автомобили (легковые и грузовые) можно заправлять одним и тем же топливом. Нормируется у дизельного топлива только цетановое число, которое определяет промежуток времени от впрыска дозы топлива до начала его горения. Цетановое число современных топлив находится в диапазоне 45–55. Обычные топлива имеют цетановое число до 51, а улучшенные — выше 51.

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Современные двигатели способны гибко подстраиваться под отклонения цетанового числа с помощью впрыска топлива в несколько фаз. Зато если все бензины — относительно одинаковые жидкости, то дизельные моторы работают на очень разных веществах. Например, флотский мазут без подогрева не удастся даже перелить из емкости в емкость, уже не говоря о том, чтобы впрыснуть его в цилиндр.

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Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

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