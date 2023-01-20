Что делать, если по ошибке залил бензин вместо ДТ?

Ситуация нехорошая. Она даже опаснее, чем если, наоборот, залить солярку в бензиновый автомобиль.
Дело в том, что у бензина смазывающая способность практически отсутствует, и на нем быстро выйдут из строя топливный насос высокого давления и форсунки. Но еще раньше возможны серьезные повреждения цилиндропоршневой группы.
Самовоспламенение смеси бензина с дизтопливом будет происходить сразу после впрыска. Будет отсутствовать так называемая задержка самовоспламенения. Это приведет к очень жесткой работе двигателя, не заметить которую сложно.
Что можно сделать?
Мотор нужно немедленно остановить и принять меры к полной очистке топливной системы от остатков бензина. Надо промыть топливный бак, магистрали и фильтр.
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