Три кроссовера вместо Subaru Forester — выбираем «под себя» — журнал За рулем

Три кроссовера вместо Subaru Forester - выбираем «под себя»

Заполнив анкету Гран-при «За рулем», вы получите шанс выиграть один из трех автомобилей Lada.

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Проголосуй в Гран-при «За рулем» — выиграй Ладу!

Китайские автомобили успешно заполняют пустоты на российском рынке. Появляются новые для нас модели, а также выходят весьма интересные обновления уже знакомых машин.

В Гран-при «За рулем» этого года обновленные среднеразмерные кроссоверы выведены в отдельную категорию, так как обновления достаточно обширны.

Посмотрите на номинантов — очень сложно предположить, кто из них станет лучшим обновленным среднеразперным кроссовером. Changan CS55 Plus, Geely Tugella, Haval F7 и F7x, а также Subaru Forester — все они интересны и достойны выбора. Но кто-то обязательно окажется более достойным.

Победителя, как всегда, выберет самое непредвзятое и компетентное жюри — читатели «За рулем», старейшего и самого популярного автомобильного издания в России.

Напомним, что в Гран-при участвуют только официально поставляемые в нашу страну автомобили или производящиеся здесь.

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Выбрать лучший кроссовер будет непросто — все номинанты разные, несмотря на принадлежность одному классу. Но мы знаем, что наши читатели легко справятся и выберут самого интересного и достойного победителя.

Напомним, что в нынешнем Гран-при «За рулем» номинанты разбиты на 11 классов. И выбрать лучшую новинку нужно в каждом из классов. Заполнить анкету голосования можно здесь.

САМОЕ ГЛАВНОЕ!!! Зарегистрировавшись и выбрав лучшие, на ваш взгляд, новинки уходящего года, вы автоматически станете участником розыгрыша трех автомобилей Lada. Гран-при

Мы с нетерпением ждем ваших голосов! Голосование продлится до 28 февраля 2023 года.

Давайте выясним, какой из появившихся в 2022 году автомобилей больше по душе вам и другим читателям «За рулем».

Ниже короткий опрос — проголосуйте и узнайте, сколько читателей с вами солидарны в выборе.

Три кроссовера вместо Subaru Forester — выбираем «под себя»Changan CS55 Plus, универсал, 181 л.с., передний привод
Changan CS55 Plus, универсал, 181 л.с., передний привод

Три кроссовера вместо Subaru Forester — выбираем «под себя»Geely Tugella, купе-кроссовер, 238 л.с., полный привод
Geely Tugella, купе-кроссовер, 238 л.с., полный привод

Три кроссовера вместо Subaru Forester — выбираем «под себя»Haval F7/F7x, универсал / купе-кроссовер, 150–190 л.с., передний/полный привод
Haval F7/F7x, универсал / купе-кроссовер, 150–190 л.с., передний/полный привод

Три кроссовера вместо Subaru Forester — выбираем «под себя»Subaru Forester, универсал, 150–185 л.с., полный привод
Subaru Forester, универсал, 150–185 л.с., полный привод

В размещенном ниже опросе вы можете выбрать своего фаворита и тут же узнать, сколько людей думают так же, а сколько предпочли другие модели. И не забудьте после пройти по этой ссылке в анкету для голосования и заполнить ее — только в этом случае вы получите шанс выиграть один из автомобилей Лада.

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Проголосуй — выиграй Ладу!

Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.


В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023

  • Генеральный партнер Гран-при «За рулем» — компания Cordiant.
  • О победителях Гран-при «За рулем» 2022 можно узнать здесь.
  • О том, кому достались разыгранные в прошлый раз автомобили, читайте здесь.

Три кроссовера вместо Subaru Forester — выбираем «под себя»

Заполнив анкету Гран-при «За рулем», вы получите шанс выиграть один из трех автомобилей Lada.

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Три кроссовера вместо Subaru Forester — выбираем «под себя»

Заполнив анкету Гран-при «За рулем», вы получите шанс выиграть один из трех автомобилей Lada.

Три кроссовера вместо Subaru Forester — выбираем «под себя» — фото 1380836Три кроссовера вместо Subaru Forester — выбираем «под себя» — фото 1380837Три кроссовера вместо Subaru Forester — выбираем «под себя» — фото 1380834Три кроссовера вместо Subaru Forester — выбираем «под себя» — фото 1380833Три кроссовера вместо Subaru Forester — выбираем «под себя»

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