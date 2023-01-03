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На кроссовере Toyota RAV4 четвертого поколения после рестайлинга «пропала» часть уплотнения подкапотного пространства — в районе фар.

Поступил просто: купил уплотнение для дверей сечением 12×14 мм на липкой основе. Использую четвертый год.

Под капотом чисто.

О. Беломестнов, г. Йошкар-Ола

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Фото: О. Беломестнов