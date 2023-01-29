Крутой лайфхак для любого гаджета на присосках

Крепление такого типа не всегда надежно. Читатель «За рулем» нашел оригинальное и недорогое решение.

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Со временем присоски радар-детектора задубели и стали отпадать от ветрового стекла. Новый набор для крепления найти сложно.

Для решения проблемы я заказал в интернет-магазине универсальные присоски с закрепленными в них шпильками М4 и гайками. Заменил неисправные присоски — даже спустя год крепление держится отлично.

Е. Головин, Архангельская область

Приз автору совета — набор автохимии Carville Racing.

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