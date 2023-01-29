Крутой лайфхак для любого гаджета на присосках — журнал За рулем

Крутой лайфхак для любого гаджета на присосках

Крепление такого типа не всегда надежно. Читатель «За рулем» нашел оригинальное и недорогое решение.

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Со временем присоски радар-детектора задубели и стали отпадать от ветрового стекла. Новый набор для крепления найти сложно.

Для решения проблемы я заказал в интернет-магазине универсальные присоски с закрепленными в них шпильками М4 и гайками. Заменил неисправные присоски — даже спустя год крепление держится отлично.

Е. Головин, Архангельская область

Крутой лайфхак для любого гаджета на присосках

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Лайфхак для тех, кто хранит машину в гараже

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

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В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.


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