Новое поколение Лада Нива Legend, Нива Travel и УАЗ Патриот

Вся тройка к этому моменту должна была быть обновлена. Но не сложилось...

Лада Нива Legend

В эпоху правления Бу Андерссона вазовцы готовили проект Нива‑3 — собственной разработки, без использования дастеровской платформы. Планировалось два вида кузова (трех- и пятидверный). В шасси должны были применятся модернизированные узлы нынешней Нивы, колею и базу предполагалось увеличить. Рулевой механизм — реечный. Привод — постоянный полный с демультипликатором. Вместо древнего жигулевского мотора — шестнадцатиклапанник 1.8. На конвейер такую машину хотели поставить в конце 2017 года, но Андерссона вынудили уйти, а проект положили под сукно — новое руководство решило, что новая Нива все-таки должна быть построена на основе Дастера. Оказалось — зря.

Лада Нива Travel

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На Московском автосалоне 2014 года самой громкой премьерой стал прототип нового поколения Chevrolet Niva. Тогда права на марку Niva принадлежали джиэмовцам. Дерзкий дизайн, дифференциальный полный привод с понижающей передачей, реечный рулевой механизм. Схема подвесок должна была сохраниться: двухрычажка спереди и неразрезной мост сзади. У концерна PSA была куплена лицензия на двигатель 1.8 (135 л. с.). Коробку передач предполагалось ставить от Isuzu. Но в обещанном 2016 году на конвейер новая Niva не встала: смета постоянно росла, и в итоге GM отказался финансировать проект.

УАЗ Патриот

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Обещанный в 2020 году «Русский Prado» являлся глубоко модернизированным Патриотом. Обновленный кузов готовился опереться на более прочную раму. Передняя подвеска должна была стать независимой, а задний мост планировали избавить от рессор. Под капотом назревала революция в виде бензинового турбомотора 2.3 отдачей 170 л. с. Был подготовлен полностью новый интерьер — с торчащим поверх передней панели экраном медиасистемы. В богатые версии хотели добавить камеры кругового обзора, мониторинг слепых зон, видеорегистратор. Запуск в производство потребовал таких денег, которых у владельца УАЗа не нашлось. А теперь у нас нет ни «Русского Prado», ни оригинального японского…

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Зато мы испытали эти внедорожники в их нынешнем обличии.

И теперь точно знаем, какой из этих трех автомобилей лучше подходит для семьи. Ответ здесь.

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