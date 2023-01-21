Некоторые из них стали массовыми, другие — лишь мелкосерийными. Но заметный след в нашей истории оставила каждая машина.

ГАЗ-3105 Волга

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Автомобиль, призванный сменить в модельном ряду Горьковского автозавода представительскую Чайку ГАЗ-14, выпустили мизерным тиражом. Тем не менее, он стал мощным техническим прорывом в советском автопроме.

Солидный (длиной 5050 мм, с базой 2870 мм) седан не имел практически ничего общего с предыдущими легковыми моделями завода. Автомобиль получил постоянный полный привод с оригинальной трансмиссией и блокировкой дифференциала, а также новую 5-ступенчатую коробку передач.

ГАЗ-3105 оснастили новым отечественным двигателем V8 рабочим объемом 3,4 л, мощностью 166–170 л.с. Подвески были полностью независимыми, а тормоза — дисковыми.

Волгу с совершенно новым, строгим, но гармоничным кузовом и комфортным салоном задумывали как представительский автомобиль. Но спрос на недешевую машину оказался очень низким. С 1992 по 1996 годы изготовили всего 55 автомобилей.

ГАЗ-3105 Волга

ГАЗ-3302 Газель

Горьковский легкий грузовик стал эпохальной моделью для всей страны, которая вступала в новые экономические отношения. Машина оказалась очень важной для частного бизнеса, особенно среднего и мелкого.

Грузовик полной массой до 3500 кг мог перевозить до полутора тонн груза. При этом управлять им можно было с водительским удостоверением категории В.

ГАЗ-3302 с современной и гармоничной трехместной кабиной имел простую и прочную рамную конструкцию. Это позднее позволило создать множество модификаций, включая микроавтобус, спецмашины и полноприводные автомобили. Благодаря высокой унификации с Волгой ГАЗ-31029 машина получилась совсем недорогой.

Унификация касалась и базовых двигателей объемом 2,45 л мощностью 90 и 100 л.с., 5-ступенчатой коробки передач, тормозов.

Машина, серийное производство которой начали в 1994 году, приобрела колоссальную популярность. Именно эта модель позволила Горьковскому заводу оставаться на плаву и разрабатывать новые автомобили. На основе Газели свои модификации делало множество сторонних российских и зарубежных предприятий.

ГАЗ-3302 Газель

УАЗ-3160 Симбир

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Один из самых консервативных отечественных заводов УАЗ в 1993-м впервые показал автомобиль, заметно отличающийся от всем известного «козлика» — УАЗ-469.

УАЗ-3160, которому присвоили имя Симбир, стал важной отправной точкой для длинной и серьезной эволюции легковых ульяновских внедорожников.

Автомобиль имел куда более современный цельнометаллический пятидверный кузов и новый салон. Но поначалу шасси и почти все основные агрегаты машины оставались прежними. Однако именно УАЗ-3160, серийный выпуск которого начали в 1997-м, явился «полигоном» для целого ряда судьбоносных новинок.

На УАЗ-3160 впервые поставили форсированный ульяновский двигатель рабочим объемом 2,9 л, мощностью 105 л.с., а потом и 131-сильный заволжский мотор с системой впрыска. Машина получила пружинную переднюю подвеску, 5-ступенчатую коробку передач, неразрезные мосты и дисковые тормоза спереди.

На основе УАЗ-3160 сделали модификацию УАЗ-3162 с удлиненной колесной базой (2760 мм вместо 2380 мм), а потом и с увеличенной колеей (1660 мм вместо 1445).

Серийное производство короткого УАЗ-3160 закончили в 2005 году. Но история автомобиля продолжается. На основе длиннобазного УАЗ-3162 сделали УАЗ Патриот, который после многократных модернизаций и сегодня стоит на конвейере.

УАЗ-3160 Симбир

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