Что будет с КАМАЗом в 2023-м: планы, риски, импортозамещение

По сравнению с прошлым годом инвестиции в развитие увеличатся на треть, с 15 до 20 млрд рублей.

Импортозамещение

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Основное направление работы — замещение ставших недоступными из-за санкций компонентов за счет локализации производства или поиска других партнеров. Завод оставляет в силе план возобновить в марте производство грузовиков семейства К5 — с кабиной Mercedes-Benz Actros.

Это была машина с очень высокой долей импортных комплектующих, однако затраченные силы, средства и пять лет времени не позволили КамАЗу отказаться от проекта. В Челнах заместили около 2300 деталей и узлов. На сегодня, по словам главы предприятия Сергея Когогина, модель локализована на 70–80%.

Снимают с производства

За 2023 год КАМАЗ рассчитывает выпустить 10 600 грузовиков семейств К4 и К5. Для сравнения: в 2021 году их сделали 10 957 штук, в 2022‑м выпуск по объективным причинам снизился до 4193 единиц. «Четверки», как и было запланировано, покидают конвейер. Их будут дособирать из имеющихся запасов комплектующих.

Новый двигатель

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«Пятерка» не просто вернется на конвейер. Она появится в модернизированном виде с приставкой Neo. Главным новшеством станет доработанный двигатель линейки Р6. Его рабочий объем вырастет с 12 до 13 л, расход топлива снизится на 1,8 л/100 км. Со II полугодия для поколения К5 этот мотор станет основным. Попутно для модели К5 увеличили межсервисный интервал со 120 до 150 тысяч км. Будут и другие усовершенствования.

План на 2023 год — около 40 тысяч грузовиков без учета госзаказа. В 2021‑м КамАЗ сделал 44 148 машин, в 2022‑м — 43 828.