КАМАЗ модернизирует двигатель Р6 — что поменяется? — журнал За рулем

КАМАЗ модернизирует двигатель Р6 — что поменяется?

Проект рядной «шестерки» существует на КАМАЗе ровно пять лет и сейчас готов выйти на новый этап.

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Линию по производству рядных моторов для грузовиков поколения К5 модернизировали — теперь тут можно собирать не 12 тысяч двигателей в год, а 30 тысяч. На линии собирают около 40 различных комплектаций движка — для магистрального, транспортного и тяжёлого семейств автомобилей КАМАЗ К5, а также для сторонних потребителей, сообщает пресс-служба.

Все это движки экологического класса «Евро-5» с рабочим объемом 12 л и мощностью от 380 до 630 л.с. На КАМАЗе говорят, что в течение года шла работа с российскими поставщиками — импортные комплектующие моторов Р6 заменены на отечественные.

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Сейчас с завода двигателей на автозавод отгружаются моторы модели 910.15 с увеличенным до 2300 Нм крутящим моментом. На конец декабря запланирована сборка двигателя с новой топливной аппаратурой и электронным блоком управления. А в первом полугодии 2023 года планируется перейти на модель 910.50 — у нее увеличенный до 13 л рабочий объем а расход топлива снижен на 1,8 л / 100 км.

КАМАЗ модернизирует двигатель Р6 — что поменяется?

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Фото: Камаз

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