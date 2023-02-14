Я, как и многие автолюбители, для прогрева автомобиля в гараже использовал разнообразные шланги для отвода отработавших газов. Основным недостатком было скопление конденсата внутри шланга с последующим замерзанием.
Выход нашел в применении сборника конденсата, изготовленного из канализационной арматуры и шланга от пылесоса. Всё это не составит труда приобрести — система собирается за несколько минут.
Даже в сильный мороз конструкция отлично выполняет свои функции, шланг никогда не забивается!
Приз автору совета — пылесос для автомобиля HEYNER® Turbo Power PRO 12 В.
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Фото: А. Дубовицкий