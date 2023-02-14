Средство против конденсата — очень простое решение — журнал За рулем

Средство против конденсата — очень простое решение

Шланги с таким приспособлением не будут промерзать даже в сильный мороз.

Материалы по теме
Зачем сосед снимает на зиму салонный фильтр? Эксперт все объяснил

Я, как и многие автолюбители, для прогрева автомобиля в гараже использовал разнообразные шланги для отвода отработавших газов. Основным недостатком было скопление конденсата внутри шланга с последующим замерзанием.

Выход нашел в применении сборника конденсата, изготовленного из канализационной арматуры и шланга от пылесоса. Всё это не составит труда приобрести — система собирается за несколько минут.

Даже в сильный мороз конструкция отлично выполняет свои функции, шланг никогда не забивается!

Средство против конденсата — очень простое решение

Материалы по теме
3 привычки водителей, которые приводят к ДТП. А вы так делаете?*10 способов пополнить бюджет РФ на 2 трлн рублей*Таких водителей нужно лишать прав и направлять на пересдачу! Вы «за»?*

Приз автору совета — пылесос для автомобиля HEYNER® Turbo Power PRO 12 В.

Материалы по теме
Сколько прогревать двигатель зимой — универсальный (и полезный) совет

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

  • Дельный лайфхак для тех, кто хранит машину в гараже, вы найдете тут.
  • «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.

Материалы по теме
Мы разыграем автомобили онлайн 15-го марта 2023 года!

Проголосуй — выиграй Ладу!

Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.


В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023

Фото: А. Дубовицкий

Наше новое видео
Горячий новичок из Елабуги: 3 длины, 2 высоты
Большая новинка российского производства — иномарки позавидуют
Большой тест кроссоверов за ≈2,5 млн рублей: такого никто не ожидал!

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
Количество просмотров133
Оцените материал
1:—1

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: