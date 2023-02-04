Haval Dargo после 10 000 км: Что-то загрохотало под капотом — журнал За рулем

Haval Dargo после 10 000 км: Что-то загрохотало под капотом

Звук был такой, будто подвеска вот-вот отвалится!

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Haval Dargo, 2,0T (192 л.с.), Р7

  • Изготовитель — ООО «Хавейл Мотор Рус»
  • Год выпуска — 2022
  • Пробег на момент отчета — 10000 км
  • В эксплуатации «За рулем» — с ноября 2022 года

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После нескольких дней ползания по неочищенной от снега Москве в очередной колее спереди что-то загрохотало.

Остановился — криминала не увидел. А потом разобрался: штатный пыльник силового агрегата имеет крупные дыры спереди, через которые собирает на себя весь снег. Который затем тает от тепла двигателя — и превращается в ледышки на стоянке.

Haval Dargo после 10 000 км: Что-то загрохотало под капотом

На неровной дороге эти куски льда начинают перекатываться по пыльнику, усиливающему грохот. Интересно, Dargo вообще испытывали в зимних ­условиях?

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