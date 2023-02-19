Интересный советский трактор: на двойном ходу

Доработка улучшала проходимость Владимирца на влажном грунте, допуская при этом и движение по асфальтовым дорогам без повреждения покрытия.
Дополнительное оборудование для Т-28 включало пару резинометаллических гусениц и два комплекта натяжных устройств (левое и правое).
Эти натяжные устройства представляли собой, по сути, дополнительную пару колес, аналогичных передним, которые устанавливали в базе между передними и задними колесами.
При необходимости гусеницы можно было довольно просто демонтировать, а центральные колеса подвесить на раме, чтобы вернуть трактору прежний вид.
Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что когда-то у нас в стране выпускали трактор-троллейбус?
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Фото: ВТЗ