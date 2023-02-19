Интересный советский трактор: на двойном ходу — журнал За рулем

Интересный советский трактор: на двойном ходу

Колесный трактор Т‑28 Владимирец, выпускавшийся Владимирским тракторным заводом с 1958 по 1964 год, можно было превратить в полугусеничный путем установки специального оборудования.

Материалы по теме
«Белорусский Унимог»: круче, чем трактор!

Доработка улучшала проходимость Владимирца на влажном грунте, допуская при этом и движение по асфальтовым дорогам без повреждения покрытия.

Дополнительное оборудование для Т-28 включало пару резинометаллических гусениц и два комплекта натяжных устройств (левое и правое).

Эти натяжные устройства представляли собой, по сути, дополнительную пару колес, аналогичных передним, которые устанавливали в базе между передними и задними колесами.

Интересный советский трактор: на двойном ходу

Материалы по теме
Проголосуй в Гран-при «За рулем» — выиграй Ладу!Появился доступный видеорегистратор сверхвысокого разрешенияЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Материалы по теме
Очень необычный УАЗ: зачем ему лыжи?!

При необходимости гусеницы можно было довольно просто демонтировать, а центральные колеса подвесить на раме, чтобы вернуть трактору прежний вид.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что когда-то у нас в стране выпускали трактор-троллейбус?

Есть вопросы? Задавайте! [email protected]

Материалы по теме
Мы разыграем автомобили онлайн 15-го марта 2023 года!

Проголосуй — выиграй Ладу!

Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.


В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023

Фото: ВТЗ

Наше новое видео
Незаметный герой ГАЗ-63: чем этот вездеход был лучше иностранных аналогов?
Как превратить грузовик во внедорожник — старый добрый рецепт из СССР
Москвич 3 на тестах «За рулем»: поездили и с МКП, и с вариатором

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
Количество просмотров75
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: