Интересный советский трактор: на двойном ходу

Колесный трактор Т‑28 Владимирец, выпускавшийся Владимирским тракторным заводом с 1958 по 1964 год, можно было превратить в полугусеничный путем установки специального оборудования.

Доработка улучшала проходимость Владимирца на влажном грунте, допуская при этом и движение по асфальтовым дорогам без повреждения покрытия.

Дополнительное оборудование для Т-28 включало пару резинометаллических гусениц и два комплекта натяжных устройств (левое и правое).

Эти натяжные устройства представляли собой, по сути, дополнительную пару колес, аналогичных передним, которые устанавливали в базе между передними и задними колесами.

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При необходимости гусеницы можно было довольно просто демонтировать, а центральные колеса подвесить на раме, чтобы вернуть трактору прежний вид.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что когда-то у нас в стране выпускали трактор-троллейбус?

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Уникальный электрический трактор отечественной разработки выпускали 55 лет.

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Фото: ВТЗ