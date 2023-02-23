Загадка: где находится самая длинная улица?

Подсказка: эта «Ленинская» протянулась более чем на 2000 км!

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Многие улицы России местные жители считают рекордсменами по длине, вне зависимости от официального признания этого факта. К примеру, Приморское шоссе Санкт-Петербурга тянется на 59 км, 2‑я Продольная магистраль в Волгограде — на 50 км.

Но всех перещеголяла, конечно, улица Ленина длиной более 2000 км! Она начинается в Магадане, затем тянется через тайгу с тундрой, а в итоге вливается под тем же названием в Якутск.

Официального статуса самой длинной улицы такая дорога вряд ли дождется, однако местных жителей, как и любителей забавных викторин, это вряд ли смущает.

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Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вам известно, на сколько километров протянулся троллейбусный маршрут вдоль южного берега Крыма?

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Фото: Михаил Медведев/Фотохроника ТАСС