Загадка: где находится самая длинная улица?

Многие улицы России местные жители считают рекордсменами по длине, вне зависимости от официального признания этого факта. К примеру, Приморское шоссе Санкт-Петербурга тянется на 59 км, 2‑я Продольная магистраль в Волгограде — на 50 км.
Но всех перещеголяла, конечно, улица Ленина длиной более 2000 км! Она начинается в Магадане, затем тянется через тайгу с тундрой, а в итоге вливается под тем же названием в Якутск.
Официального статуса самой длинной улицы такая дорога вряд ли дождется, однако местных жителей, как и любителей забавных викторин, это вряд ли смущает.
Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вам известно, на сколько километров протянулся троллейбусный маршрут вдоль южного берега Крыма?
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Фото: Михаил Медведев/Фотохроника ТАСС