Названы лучшие легковушки 2022 года

Выбрав лучшую из них и заполнив анкету Гран-при «За рулем», вы получаете шанс выиграть Ладу.

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Половина номинантов Гран-при «За рулем» в классе «Легковые автомобили» — российского производства. Более того, это разноплановые автомобили — есть из чего выбрать: модель с двигателем внутреннего сгорания или электромобиль.

Против них выступают весьма интересные модели зарубежных автопроизводителей, причем из премиального сегмента. И тем больше интрига.

В этом году за звание лучшего в классе «Легковые автомобили» борются четыре модели, имеющие мало общего, кроме типов кузова. Есть бюджетный автомобиль — Lada Vesta NG, спорткар Audi RS4/RS5 Sportback, электромобиль Evolute i-Pro и бизнес-седан Kia K9. Победителя, как всегда, выберет самое непредвзятое и компетентное жюри — читатели «За рулем», старейшего и самого популярного автомобильного издания в России.

Выбор — не из простых, но и задачи выбирать за других нет. Нас интересует именно ваше мнение, как если бы вы выбирали машину для себя. И мы знаем, что наши читатели легко справятся и выберут самого интересного и достойного победителя.

Напомним, что в нынешнем Гран-при «За рулем» номинанты разбиты на 11 классов. И выбрать лучшую новинку нужно в каждом из классов. Заполнить анкету голосования можно здесь.

САМОЕ ГЛАВНОЕ!!! Зарегистрировавшись и выбрав лучшие, на ваш взгляд, новинки уходящего года, вы автоматически станете участником розыгрыша трех автомобилей Lada.

Мы с нетерпением ждем ваших голосов! Голосование продлится до 28 февраля 2023 года.

Давайте выясним, какой из появившихся в 2022 году легковых автомобилей больше по душе вам и другим читателям «За рулем».

Ниже короткий опрос — проголосуйте и узнайте, сколько читателей с вами солидарны в выборе.

Лада Веста NG, седан/универсал, 106–122 л.с., передний привод Audi RS4/RS5 Sportback, купе/хэтчбек/универсал, 450 л.с., полный привод

Evolute i-Pro, седан, 150 л.с., передний привод Kia K9, седан, 249 л.с., полный привод

В размещенном ниже опросе вы можете выбрать своего фаворита и тут же узнать, сколько людей думают так же, а сколько предпочли другие модели. И не забудьте после пройти по этой ссылке в анкету для голосования и заполнить ее — только в этом случае вы получите шанс выиграть один из автомобилей Лада.

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Генеральный партнер Гран-при «За рулем» — компания Cordiant

О победителях Гран-при «За рулем» 2022 можно узнать здесь

О том, кому достались разыгранные в прошлый раз автомобили, читайте здесь