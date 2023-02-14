Большой новый кроссовер VW по цене Весты? Есть вариант — журнал За рулем

Большой новый кроссовер VW по цене Весты? Есть вариант

По сути, это упрощенный Skoda Karoq, цену на который удалось сбить до 2 млн рублей.

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Внешне это типичный кроссовер немецкого концерна, и пусть вас не смущает странный логотип на непривычной по дизайну решетке радиатора. Это самый настоящий автомобиль VAG, уверяет эксперт «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Сергей Зиновьев.

Эта модель была разработана специально для китайского рынка и продается только там. И в России — благодаря параллельному импорту. Выпускается модель на совместном предприятии FAW-Volkswagen под брендом Jetta.

Большой новый кроссовер VW по цене Весты? Есть вариант

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Знакомьтесь — Jetta VS5. Сегодня это, пожалуй, главный претендент на звание самого недорогого европейского (по разработке) компактного кроссовера. В России его можно купить за 1,99 млн рублей.

Большой новый кроссовер VW по цене Весты? Есть вариант

По своим габаритам Jetta VS5 идентична хорошо знакомому нам кроссоверу Skoda Karoq, который сейчас сложно найти дешевле 2,6 млн рублей (речь про новую машину без пробега).

Большой новый кроссовер VW по цене Весты? Есть вариант

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Секрет цены Jetta VS5 в том, что автомобиль несколько упростили:

  • во-первых, слегка сэкономили на отделке салона
  • во-вторых, перетряхнули комплектации
  • в-третьих, на кроссовер устанавливают популярные и потому недорогие в производстве моторы.

В итоге, базовая комплектация Jetta VS5 — это 150-сильный бензиновый двигатель, автоматическая коробка Aisin, передний привод, а также такие приятные вещи, как колеса R18, люк в крыше, 8-дюймовый экран, парктроник, круиз-контроль и многое другое.

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Материал подготовлен по мотивам статьи Сергея Зиновьева «На „китайца“ не сяду! Вот классные (и недорогие!) автомобили взамен».

Фото: FAW-Volkswagen

Большой новый кроссовер VW по цене Весты? Есть вариант

По сути, это упрощенный Skoda Karoq, цену на который удалось сбить до 2 млн рублей.

Большой новый кроссовер VW по цене Весты? Есть вариант — фото 1390265Большой новый кроссовер VW по цене Весты? Есть вариант — фото 1390267Большой новый кроссовер VW по цене Весты? Есть вариант — фото 1390266Большой новый кроссовер VW по цене Весты? Есть вариант
Большой новый кроссовер VW по цене Весты? Есть вариант

По сути, это упрощенный Skoda Karoq, цену на который удалось сбить до 2 млн рублей.

Большой новый кроссовер VW по цене Весты? Есть вариант — фото 1390265Большой новый кроссовер VW по цене Весты? Есть вариант — фото 1390267Большой новый кроссовер VW по цене Весты? Есть вариант — фото 1390266Большой новый кроссовер VW по цене Весты? Есть вариант
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