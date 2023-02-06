На «китайца» не сяду! Вот классные (и недорогие!) автомобили взамен

Ассортимент моделей у мультибрендовых дилеров в начале года еще немного расширился. И все благодаря параллельному импорту.

Что новенького?

Некоторые модели нам вполне знакомы и загадок собой не представляют. Например, Hyundai Palisade — его официально продавали еще до санкций. Правда, это уже рестайлинг, но моторы и трансмиссии прежние.

Модель сертифицирована в России, но пока что везут ее именно по схемам параллельного импорта, так что цены кусачие — 5,5–6,5 млн рублей.

Также появился VolkswagenT-Roc — кроссовер чуть более компактный, чем Tiguan. У нас его не продавали, но, ожидая, что начнут продавать, мы его неплохо изучили. Цены стартуют от 2,6 млн.

На некоторых новинках остановимся подробнее. Приоритет тем, где речь идет о новых машинах современной линейки.

Volkswagen Jetta VS5

Претендует на неформальный титул самого недорогого (нынче) среди кроссоверов-иномарок: на простую комплектацию объявлена цена 1,99 млн рублей. Потенциальный хит продаж?

Материалы по теме 4 новые модели, которые потеснят «китайцев»: уже в продаже

Автомобиль сугубо для китайского рынка, где слово Jetta — самостоятельный бренд. Выпускают его на СП FAW-Volkswagen. Помимо седана, который называется Jetta VA3, предлагают кроссовер Jetta VS5.

Это слегка переработанный и упрощенный Skoda Karoq. Колесная база не изменилась — 2630 мм. Привод только передний.

Упрощение коснулось, главным образом, отделочных материалов. Но не силового агрегата — тут даже атмосферника нет. И если в Китае доступны механические коробки, то у нас — единственное сочетание наддувного 1.4 (150 л.с.) с гидроавтоматом Aisin. Тот самый дуэт, что живет на многих VW и Шкодах для российского рынка.

«Простая» комплектация подразумевает колеса R18, люк на крыше, 8-дюймовый экран, парктроник и круиз-контроль — мало не покажется.

Mazda Atenza

Китайский вариант Мазды 6, выпуск которой в России свернули. В версии «второй рестайл». Цена: от 3,29 млн рублей.

Материалы по теме Mazda вернулась в Россию с элегантным кроссовером (уже в продаже!)

Технические детали не требуют пространного обсуждения: это та же «шестерка», что продавалась (бы) у нас официально, но с иным оформлением.

Немного больше хрома и электроники. Адаптивные светодиодные фары, система мониторинга слепых зон, камеры с круговым обзором, парктроники спереди и сзади.

Главные агрегаты хорошо знакомы — атмосферники 2.0 и 2.5 семейства SkyActiv (соответственно, 158 и 192 л.с.) в паре с 6-ступенчатым автоматом. Надежное и жизнестойкое сочетание.

Слабое место — кузов. Даже в японском исполнении «шестерки» ржавеют несколько быстрее, чем ожидаешь от машины такого класса. Сложно представить, что китайское исполнение в этом смысле лучше. Но кто знает…

Еще варианты автомобилей — на следующей странице.