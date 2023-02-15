Отчаянные авто 1990-х: как Мишка, Пеппи и Кинешма оказались «в пролете»

Микролитражки, полноприводные пикапы и даже кроссоверы новых марок — чего только не пытались производить у нас на рубеже веков!

Большим разнообразием моделей и модификаций отечественный автопром не баловал и в конце ХХ века. Это-то на волне невиданной прежде экономической свободы и подтолкнуло российские компании попытать счастья в производстве автомобилей с новыми именами, а иногда и новых для нашей страны классов.

Нужен дешевый автомобиль!

Создание микроавтомобилей стимулировали огромный, как казалось, потенциальный спрос и одновременно невысокая покупательная способность многих советских граждан. В конце 80‑х постоянно писали и говорили о дешевом народном или молодежном (оба эпитета подразумевали, что и у тех, и у других с деньгами довольно худо) автомобиле, который оказался бы дешевле даже новоиспеченной Оки ВАЗ‑1111. Ведь она вышла дороже, чем многие предполагали.

Кроме того, речь вели об автомобилях для инвалидов, которые в большой мере оплачивало государство. А серпуховская мотоколяска была далека не только от совершенства, но и от стандартов времени. Тем не менее, именно на ее основе порой и пытались сделать новые отечественные «супермини».

Псковская Пеппи

В 1989 году на ВДНХ в павильоне «Мелиорация и водное хозяйство СССР» выставили кругленькую красную машинку с игривым именем Пеппи. Выставочная площадка выглядела странной лишь на первый взгляд. Автомобиль разработало псковское НПО Гидроимпульс, подчиняющееся «водному» министерству, но давно делавшее и автобусы на шасси ГАЗ для ведомственных нужд.

В основе псковского микроавтомобиля лежали узлы серпуховской СМЗ-С3Д, которую выпускали с 1970 года. А забавный кузов сделали по принципу, давно отработанному советскими самодельщиками: стальной каркас, обшитый пластиковыми панелями. Эту технологию, к слову, применяли на большинстве перестроечных автомобилей новых марок.

Мотоциклетный одноцилиндровый двигатель рабочим объемом 0,35 литра и мощностью 14 л. с. при 3800–4000 об/мин, как и в серпуховской машине, стоял сзади. Только доступ к высокому кожуху мотора был через заднюю — багажную дверь. Вместо мотоциклетной коробки передач на Пеппи поставили вариатор. Сиденья пристроили от Москвича‑2141, ветровое стекло — от РАФ‑2203, рулевую колонку — от ВАЗа, а панель приборов от ЗАЗ‑968.

Микролитражка Пеппи — плод псковского НПО Гидроимпульс.

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Массу Пеппи заявили в 350 кг — почти на полтораста килограммов меньше, чем у С3Д.

Объявили, что машинка будет в два раза (!) дешевле Оки и уже в 1995‑м выпустят аж 10 тысяч Пеппи. Дело предсказуемо ограничилось двумя прототипами. А завод в Пскове вполне успешно делал оригинальные грузопассажирские версии УАЗов, а потом и ГАЗели, в 90‑е куда более востребо­ванные.

Рядом с массивным кожухом, прикрывающим мотор, места для багажа в Пеппи было совсем немного.

Почти весь багажник Пеппи занимали бензобак, аккумулятор и автономная печка.

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