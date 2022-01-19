Самый дешевый в СССР: вы о таком слышали?

Вместо всем известной и не особо удачной СМЗ С-3Д могла бы быть совсем другая машина.

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Помните «моргуновку», мотоколяску С-3АМ? Ее так называемое продолжение тоже широко известно — после нее Серпуховский мотозавод (СМЗ, впоследствии — СеАЗ) стал выпускать СМЗ С-3Д, которая не могла подарить людям с ограниченными возможностям достаточного комфорта и едва ли была способна прельстить кого-либо внешним видом. А ведь следующее после «моргуновки» поколение могло бы быть совсем другим.

Оригинальную, неплохо сохранившуюся С-3АМ, стоящую в экспозиции Музея техники Вадима Задорожного, показал в новом видео Youtube-канал «Автомобильная Россия». Не обойдена вниманием и предтеча этой мотоколяски, первая четырехколесная серпуховская машина С-3А. А также рассказано, какая техника могла бы придти «моргуновке» на смену.

Новая модель СМЗ должна была стать народной машиной, доступной для всех желающих, не только инвалидов. К тому же, в начале 1960-х эта модель задумывалась как самая дешевая в СССР. Она получила индекс СМЗ-НАМИ‑086 и очень подходящее эпохе название «Спутник» — оказывается, вазовская «восьмерка» примерила это имя вовсе не первой.

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Несущий кузов типа купе, четыре места в салоне, ровный пол, независимая подвеска, задний привод, двухцилиндровый четырехтактник мощностью 15 л.с., электромагнитное сцепление, делающее ненужной третью педаль и, наконец, выразительная внешность от талантливого дизайнера Эдуарда Молчанова... В проекте участвовали специалисты ЗИЛа, АЗЛК и НАМИ. Могло бы получиться весьма интересно, но — увы, не сложилось...

Внедрить эту машину в производство во многом помешали скромные возможности СМЗ. Кстати, про эту машину мы уже рассказывали.

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Фото: архив «За рулем»

Видео: Youtube / «Автомобильная Россия»