Эти российские кроссоверы лучше китайских — журнал За рулем

Эти российские кроссоверы лучше китайских

Так считает большинство наших читателей. Заполнив анкету Гран-при «За рулем», вы получите шанс выиграть один из трех автомобилей Lada.

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В этом году количество номинантов в классе «Компактные кроссоверы» не уменьшилось по сравнению с предыдущим Гран-при. И это несмотря на то, что некоторые производители были вынуждены покинуть российский рынок.

Популярность кроссоверов продолжает набирать обороты, и вот в классе появились сразу две российские новинки. И одна из них выходит в лидеры сегмента!

Напомним, что в Гран-при участвуют только официально поставляемые в нашу страну автомобили или производящиеся здесь.

В этом году за звание лучшего в классе «Компактные кроссоверы» борются пять автомобилей. Это российский кросс-универсал, три китайских кроссовера и один электрокроссовер — тоже российский. Победителя, как всегда, выберет самое непредвзятое и компетентное жюри — читатели «За рулем», старейшего и самого популярного автомобильного издания в России.

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Выбрать лучший кроссовер будет непросто — все номинанты разные, несмотря на принадлежность одному классу. Но мы знаем, что наши читатели легко справятся и выберут самого интересного и достойного победителя.

Напомним, что в нынешнем Гран-при «За рулем» номинанты разбиты на 11 классов. И выбрать лучшую новинку нужно в каждом из классов. Заполнить анкету голосования можно здесь.

САМОЕ ГЛАВНОЕ!!! Зарегистрировавшись и выбрав лучшие, на ваш взгляд, новинки уходящего года, вы автоматически станете участником розыгрыша трех автомобилей Lada. Гран-при

Мы с нетерпением ждем ваших голосов! Голосование продлится до 28 февраля 2023 года.

Давайте выясним, какой из появившихся в 2022 году легковых автомобилей больше по душе вам и другим читателям «За рулем».

Ниже короткий опрос — проголосуйте и узнайте, сколько читателей с вами солидарны в выборе.

Эти российские кроссоверы лучше китайскихЛада Веста SW Cross NG, универсал, 106–122 л.с., передний привод
Лада Веста SW Cross NG, универсал, 106–122 л.с., передний привод

Эти российские кроссоверы лучше китайскихChangan CS35 Plus, универсал, 128 л.с., передний привод
Changan CS35 Plus, универсал, 128 л.с., передний привод

Эти российские кроссоверы лучше китайскихChery Tiggo 4 Pro, универсал, 113–147 л.с., передний привод
Chery Tiggo 4 Pro, универсал, 113–147 л.с., передний привод

Эти российские кроссоверы лучше китайскихEvolute i-Joy, универсал, 176 л.с., передний привод
Evolute i-Joy, универсал, 176 л.с., передний привод

Эти российские кроссоверы лучше китайскихOmoda C5, универсал, 147 л.с., передний привод
Omoda C5, универсал, 147 л.с., передний привод

Эти российские кроссоверы лучше китайских

В размещенном ниже опросе вы можете выбрать своего фаворита и тут же узнать, сколько людей думают так же, а сколько предпочли другие модели. И не забудьте после пройти по этой ссылке в анкету для голосования и заполнить ее — только в этом случае вы получите шанс выиграть один из автомобилей Лада.

  • «За рулем» можно читать и в Viber.

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Проголосуй — выиграй Ладу!

Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.


В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.


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  • Генеральный партнер Гран-при «За рулем» — компания Cordiant.
  • О победителях Гран-при «За рулем» 2022 можно узнать здесь.
  • О том, кому достались разыгранные в прошлый раз автомобили, читайте здесь.

Эти российские кроссоверы лучше китайских

Так считает большинство наших читателей. Заполнив анкету Гран-при «За рулем», вы получите шанс выиграть один из трех автомобилей Lada.

Эти российские кроссоверы лучше китайских — фото 1390645Эти российские кроссоверы лучше китайских — фото 1390644Эти российские кроссоверы лучше китайских — фото 1390646Эти российские кроссоверы лучше китайских — фото 1390641Эти российские кроссоверы лучше китайских — фото 1390640Эти российские кроссоверы лучше китайских — фото 1390642Эти российские кроссоверы лучше китайских
Эти российские кроссоверы лучше китайских

Так считает большинство наших читателей. Заполнив анкету Гран-при «За рулем», вы получите шанс выиграть один из трех автомобилей Lada.

Эти российские кроссоверы лучше китайских — фото 1390642Эти российские кроссоверы лучше китайских — фото 1390640Эти российские кроссоверы лучше китайских — фото 1390641Эти российские кроссоверы лучше китайских — фото 1390644Эти российские кроссоверы лучше китайских — фото 1390646Эти российские кроссоверы лучше китайских — фото 1390645Эти российские кроссоверы лучше китайских

Какой компактный кроссовер лучший, на ваш взгляд?

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