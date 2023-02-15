Эти российские кроссоверы лучше китайских

Так считает большинство наших читателей. Заполнив анкету Гран-при «За рулем», вы получите шанс выиграть один из трех автомобилей Lada.

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В этом году количество номинантов в классе «Компактные кроссоверы» не уменьшилось по сравнению с предыдущим Гран-при. И это несмотря на то, что некоторые производители были вынуждены покинуть российский рынок.

Популярность кроссоверов продолжает набирать обороты, и вот в классе появились сразу две российские новинки. И одна из них выходит в лидеры сегмента!

Напомним, что в Гран-при участвуют только официально поставляемые в нашу страну автомобили или производящиеся здесь.

В этом году за звание лучшего в классе «Компактные кроссоверы» борются пять автомобилей. Это российский кросс-универсал, три китайских кроссовера и один электрокроссовер — тоже российский. Победителя, как всегда, выберет самое непредвзятое и компетентное жюри — читатели «За рулем», старейшего и самого популярного автомобильного издания в России.

Выбрать лучший кроссовер будет непросто — все номинанты разные, несмотря на принадлежность одному классу. Но мы знаем, что наши читатели легко справятся и выберут самого интересного и достойного победителя.

Напомним, что в нынешнем Гран-при «За рулем» номинанты разбиты на 11 классов. И выбрать лучшую новинку нужно в каждом из классов. Заполнить анкету голосования можно здесь.

САМОЕ ГЛАВНОЕ!!! Зарегистрировавшись и выбрав лучшие, на ваш взгляд, новинки уходящего года, вы автоматически станете участником розыгрыша трех автомобилей Lada.

Мы с нетерпением ждем ваших голосов! Голосование продлится до 28 февраля 2023 года.

Давайте выясним, какой из появившихся в 2022 году легковых автомобилей больше по душе вам и другим читателям «За рулем».

Ниже короткий опрос — проголосуйте и узнайте, сколько читателей с вами солидарны в выборе.

Лада Веста SW Cross NG, универсал, 106–122 л.с., передний привод Changan CS35 Plus, универсал, 128 л.с., передний привод

Chery Tiggo 4 Pro, универсал, 113–147 л.с., передний привод Evolute i-Joy, универсал, 176 л.с., передний привод

Omoda C5, универсал, 147 л.с., передний привод

В размещенном ниже опросе вы можете выбрать своего фаворита и тут же узнать, сколько людей думают так же, а сколько предпочли другие модели. И не забудьте после пройти по этой ссылке в анкету для голосования и заполнить ее — только в этом случае вы получите шанс выиграть один из автомобилей Лада.

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О победителях Гран-при «За рулем» 2022 можно узнать здесь

О том, кому достались разыгранные в прошлый раз автомобили, читайте здесь