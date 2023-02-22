Названы лучшие кроссоверы на замену Kia Sportage. Согласны? — журнал За рулем

Названы лучшие кроссоверы на замену Kia Sportage. Согласны?

Заполнив анкету Гран-при «За рулем», вы получите шанс выиграть один из трех автомобилей Lada.

Материалы по теме
Вот что может убить Kia

Китайские кроссоверы уверено занимают российский рынок — их основным конкурентам из Южной Кореи (и не только) уже нечего им противопоставить, а дилеры только подливают масла в огонь допоборудованием и заоблачными ценами.

В 2022 году китайский автопром вывел на наш рынок множество новых машин. Естественно, это отразилось на списке номинантов Гран-при «За рулем» в классе «Среднеразмерные кроссоверы».

Если раньше угадать будущего победителя было несложно (всегда были явные фавориты), то теперь в этом классе появилась интрига. Кто возьмет приз: премиальный Exeed LX, брутальный Haval Dargo, экологичный электрокроссовер Skywell ET5 с интересными опциями? А может это, все-таки, будет привычный и знакомый, но уже редкий на дорогах южнокорейский Kia Sportage?

Победителя, как всегда, выберет самое непредвзятое и компетентное жюри — читатели «За рулем», старейшего и самого популярного автомобильного издания в России.

Напомним, что в Гран-при участвуют только официально поставляемые в нашу страну автомобили или производящиеся здесь.

Материалы по теме
Проголосуй в Гран-при «За рулем» — выиграй Ладу!Проверь себя на знание ПДДЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Выбрать лучший кроссовер будет непросто — все номинанты разные, несмотря на принадлежность одному классу. Но мы знаем, что наши читатели легко справятся и выберут самого интересного и достойного победителя.

Напомним, что в нынешнем Гран-при «За рулем» номинанты разбиты на 11 классов. И выбрать лучшую новинку нужно в каждом из классов. Заполнить анкету голосования можно здесь.

САМОЕ ГЛАВНОЕ!!! Зарегистрировавшись и выбрав лучшие, на ваш взгляд, новинки уходящего года, вы автоматически станете участником розыгрыша трех автомобилей Lada. Гран-при

Мы с нетерпением ждем ваших голосов! Голосование продлится до 28 февраля 2023 года.

Давайте выясним, какой из появившихся в 2022 году автомобилей больше по душе вам и другим читателям «За рулем».

Ниже короткий опрос — проголосуйте и узнайте, сколько читателей с вами солидарны в выборе.

Названы лучшие кроссоверы на замену Kia Sportage. Согласны?Exeed LX, универсал, 147 л.с., передний привод
Exeed LX, универсал, 147 л.с., передний привод

Названы лучшие кроссоверы на замену Kia Sportage. Согласны?Haval Dargo, универсал, 192 л.с., передний/полный привод
Haval Dargo, универсал, 192 л.с., передний/полный привод

Названы лучшие кроссоверы на замену Kia Sportage. Согласны?Skywell ET5, универсал, 204 л.с., передний привод
Skywell ET5, универсал, 204 л.с., передний привод

Названы лучшие кроссоверы на замену Kia Sportage. Согласны?Kia Sportage, универсал, 150–190 л.с., передний/полный привод
Kia Sportage, универсал, 150–190 л.с., передний/полный привод

В размещенном ниже опросе вы можете выбрать своего фаворита и тут же узнать, сколько людей думают так же, а сколько предпочли другие модели. И не забудьте после пройти по этой ссылке в анкету для голосования и заполнить ее — только в этом случае вы получите шанс выиграть один из автомобилей Лада.

Материалы по теме
Мы разыграем автомобили онлайн 15-го марта 2023 года!

Проголосуй — выиграй Ладу!

Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.


В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023

  • Генеральный партнер Гран-при «За рулем» — компания Cordiant.
  • О победителях Гран-при «За рулем» 2022 можно узнать здесь.
  • О том, кому достались разыгранные в прошлый раз автомобили, читайте здесь.

Названы лучшие кроссоверы на замену Kia Sportage. Согласны?

Заполнив анкету Гран-при «За рулем», вы получите шанс выиграть один из трех автомобилей Lada.

Названы лучшие кроссоверы на замену Kia Sportage. Согласны? — фото 1392157Названы лучшие кроссоверы на замену Kia Sportage. Согласны? — фото 1392153Названы лучшие кроссоверы на замену Kia Sportage. Согласны? — фото 1392155Названы лучшие кроссоверы на замену Kia Sportage. Согласны? — фото 1392154Названы лучшие кроссоверы на замену Kia Sportage. Согласны?
Названы лучшие кроссоверы на замену Kia Sportage. Согласны?

Заполнив анкету Гран-при «За рулем», вы получите шанс выиграть один из трех автомобилей Lada.

Названы лучшие кроссоверы на замену Kia Sportage. Согласны? — фото 1392153Названы лучшие кроссоверы на замену Kia Sportage. Согласны? — фото 1392157Названы лучшие кроссоверы на замену Kia Sportage. Согласны? — фото 1392155Названы лучшие кроссоверы на замену Kia Sportage. Согласны? — фото 1392154Названы лучшие кроссоверы на замену Kia Sportage. Согласны?

Какой среднеразмерный кроссовер лучший, на ваш взгляд?

Антикризисные запчасти: экономим по-умному
Наше новое видео
Рама, вечный дизель, светодиоды, куча фишек... — такой ГАЗ всем нужен!
Тест китайского Volkswagen Bora
Ларгус по-японски — наконец-то появилась практичная и недорогая альтернатива Ладе

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
Количество просмотров91
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: