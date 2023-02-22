Названы лучшие кроссоверы на замену Kia Sportage. Согласны?

Заполнив анкету Гран-при «За рулем», вы получите шанс выиграть один из трех автомобилей Lada.

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Китайские кроссоверы уверено занимают российский рынок — их основным конкурентам из Южной Кореи (и не только) уже нечего им противопоставить, а дилеры только подливают масла в огонь допоборудованием и заоблачными ценами.

В 2022 году китайский автопром вывел на наш рынок множество новых машин. Естественно, это отразилось на списке номинантов Гран-при «За рулем» в классе «Среднеразмерные кроссоверы».

Если раньше угадать будущего победителя было несложно (всегда были явные фавориты), то теперь в этом классе появилась интрига. Кто возьмет приз: премиальный Exeed LX, брутальный Haval Dargo, экологичный электрокроссовер Skywell ET5 с интересными опциями? А может это, все-таки, будет привычный и знакомый, но уже редкий на дорогах южнокорейский Kia Sportage?

Победителя, как всегда, выберет самое непредвзятое и компетентное жюри — читатели «За рулем», старейшего и самого популярного автомобильного издания в России.

Напомним, что в Гран-при участвуют только официально поставляемые в нашу страну автомобили или производящиеся здесь.

Выбрать лучший кроссовер будет непросто — все номинанты разные, несмотря на принадлежность одному классу. Но мы знаем, что наши читатели легко справятся и выберут самого интересного и достойного победителя.

Напомним, что в нынешнем Гран-при «За рулем» номинанты разбиты на 11 классов. И выбрать лучшую новинку нужно в каждом из классов. Заполнить анкету голосования можно здесь.

САМОЕ ГЛАВНОЕ!!! Зарегистрировавшись и выбрав лучшие, на ваш взгляд, новинки уходящего года, вы автоматически станете участником розыгрыша трех автомобилей Lada.

Мы с нетерпением ждем ваших голосов! Голосование продлится до 28 февраля 2023 года.

Давайте выясним, какой из появившихся в 2022 году автомобилей больше по душе вам и другим читателям «За рулем».

Ниже короткий опрос — проголосуйте и узнайте, сколько читателей с вами солидарны в выборе.

Exeed LX, универсал, 147 л.с., передний привод Haval Dargo, универсал, 192 л.с., передний/полный привод

Skywell ET5, универсал, 204 л.с., передний привод Kia Sportage, универсал, 150–190 л.с., передний/полный привод

В размещенном ниже опросе вы можете выбрать своего фаворита и тут же узнать, сколько людей думают так же, а сколько предпочли другие модели. И не забудьте после пройти по этой ссылке в анкету для голосования и заполнить ее — только в этом случае вы получите шанс выиграть один из автомобилей Лада.

Генеральный партнер Гран-при «За рулем» — компания Cordiant

О победителях Гран-при «За рулем» 2022 можно узнать здесь

О том, кому достались разыгранные в прошлый раз автомобили, читайте здесь