Вторая жизнь полезного инструмента — водительская хитрость

Понадобятся лишь ножницы и немного терпения.

Многие при ремонте автомобиля пользуются лепестковыми шлифовальными кругами и выбрасывают их после стирания абразивного слоя. Но можно дать им вторую жизнь.

Для этого потребуются ножницы и немного терпения.

Нужно отстричь стертую часть каждого лепестка – под ним будет неиспользованная часть нижнего лепестка, и так по кругу. Получится почти новый шлифовальный диск, а вы сэкономите.

П. Борисов, Алтайский край

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Фото: П. Борисов