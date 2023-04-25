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Вторая жизнь полезного инструмента — водительская хитрость

Понадобятся лишь ножницы и немного терпения.

За РулемМагнитная удочка почти даром: вам такая тоже нужна!

Многие при ремонте автомобиля пользуются лепестковыми шлифовальными кругами и выбрасывают их после стирания абразивного слоя. Но можно дать им вторую жизнь.

Для этого потребуются ножницы и немного терпения.

Нужно отстричь стертую часть каждого лепестка – под ним будет неиспользованная часть нижнего лепестка, и так по кругу. Получится почти новый шлифовальный диск, а вы сэкономите.

П. Борисов, Алтайский край

За Рулем

Приз автору совета – набор автокосметики ASTROhim.

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За РулемКак сэкономить на обслуживании и ремонте автомобиля

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

  • Здесь вы найдете секрет супернадежного крепления для видеорегистратора.
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Фото: П. Борисов

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За РулемРевин Алексей
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