#
ПараимпортЛето, дача, отпускСделано в РФМаслоПрямая линия ГИБДДС пробегомАвтоподставыФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиШтрафыПДД-задачкиСССРШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиАвтокаталогПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Volkswagen Polo из Китая продается в России дешевле, чем LadaVolkswagen Polo из Китая продается в России дешевле, чем Lada
О старте продаж объявили сразу в нескольких...
Как он это сделал?! Мужчина нелегально перевез 40 тонн спиртаКак он это сделал?! Мужчина нелегально перевез 40 тонн спирта
Он не имел документов на этот груз и сказал,...
Видели галоши на обочине? Так вот откуда они берутся!Видели галоши на обочине? Так вот откуда они берутся!
Сообщество дальнобойщиков – это особый мир, в...

Необычный эксперимент с аккумулятором: результат — неожиданный!

Испытания провели по просьбе «За рулем» в заводской лаборатории.

За РулемДешевые аккумуляторы бывают хорошими? Да! И у них есть общий признак

Какая АКБ тяжелее – заряженная или разряженная?

— По нашей просьбе в лаборатории Тюменского аккумуляторного завода специально провели эксперимент, сравнив массу батареи до и после полного заряда.

Итог такой: масса практически не изменилась.

За РулемЛюбите жизнь на природе? Есть доступный и удобный вариантЗа РулемСтало известно, что изменится на дорогах Москвы в 2023За РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

За Рулем5 самых интересных (и полезных!) экспертиз «За рулем»-2022

Что до теории вопроса, то рассуждать можно так.

По идее, при разряде плотность электролита снижается, а потому и масса АКБ могла, казалось бы, уменьшиться. Однако молекулярный вес сульфата свинца (при разряде) больше, чем молекулярный вес двуокиси свинца и чистого свинца (в заряженной батарее). Поэтому масса АКБ снижается за счет массы электролита, но повышается за счет изменения состава активной массы.

У вас есть вопросы? Пишите на [email protected].

  • Как выбрать надежный аккумулятор для своего автомобиля, рассказано тут.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемКолодочкин Михаил
Количество просмотров 1939
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0