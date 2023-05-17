Необычный эксперимент с аккумулятором: результат — неожиданный!

Испытания провели по просьбе «За рулем» в заводской лаборатории.

— Какая АКБ тяжелее – заряженная или разряженная?

— По нашей просьбе в лаборатории Тюменского аккумуляторного завода специально провели эксперимент, сравнив массу батареи до и после полного заряда.

Итог такой: масса практически не изменилась.

Что до теории вопроса, то рассуждать можно так.

По идее, при разряде плотность электролита снижается, а потому и масса АКБ могла, казалось бы, уменьшиться. Однако молекулярный вес сульфата свинца (при разряде) больше, чем молекулярный вес двуокиси свинца и чистого свинца (в заряженной батарее). Поэтому масса АКБ снижается за счет массы электролита, но повышается за счет изменения состава активной массы.

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