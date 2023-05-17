Необычный эксперимент с аккумулятором: результат — неожиданный!
— Какая АКБ тяжелее – заряженная или разряженная?
— По нашей просьбе в лаборатории Тюменского аккумуляторного завода специально провели эксперимент, сравнив массу батареи до и после полного заряда.
Итог такой: масса практически не изменилась.
Что до теории вопроса, то рассуждать можно так.
По идее, при разряде плотность электролита снижается, а потому и масса АКБ могла, казалось бы, уменьшиться. Однако молекулярный вес сульфата свинца (при разряде) больше, чем молекулярный вес двуокиси свинца и чистого свинца (в заряженной батарее). Поэтому масса АКБ снижается за счет массы электролита, но повышается за счет изменения состава активной массы.
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